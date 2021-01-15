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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İsmail Saib Sencer gençlere can simidi oldu

İHA

İsmail Saib Sencer gençlere can simidi oldu

Pandemi sürecinde Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olan İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesi kapılarını açık tuttu.
Birçok yerin kapanmasına neden olan ve insanları evlere hapseden pandemi salgını sürecinde İsmail Saib Sencer İl Halk kütüphanesi öğrencilere, okurlara ve kitap sevenlere kapıları açarak can simidi oldu. Pandemi sürecinde ilgi ve talebin artması nedeniyle günlük yaklaşık bin okuyucuya çok sıkı alınan önlemler eşliğinde kütüphanecilik hizmeti veriliyor. Maskeli bir şekilde kütüphaneye kabul edilen okuyucuların HES kodu sorulup ateş ölçümü yapılarak mesafe kurallarına uygun bir şekilde sık sık havalandırması, temizliği yapılan dezenfekten istasyonu bulunan salonlara alınıyor. Okuma salonları, konferans salonları, atölyeler ve sesli okuma salonları ile birçok etkinlik salonlarıyla kütüphane tam bir yaşam alanı olmuş durumda.
Özellikle sınavlara hazırlanan gençlere kapılarını açan kütüphane, personelleri tarafından kapanış saatlerinden sonra okuyucu salonları ve kullanım alanlarının sıklıkla temizliği yapılıyor. İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesi Pandemi süresince yine son derece alınan önlemlerle kontrollü olarak hizmet vermeye devam edecek.

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