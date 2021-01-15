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Erzurum'da geleneğin 488'inci yılı; 136 bin 890 hatmin duası yapıldı

DHA

Erzurum'da geleneğin 488'inci yılı; 136 bin 890 hatmin duası yapıldı


Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un doğal afetlerden ve savaştan korunması için 488 yıl önce başlatılan 'binbir hatim' geleneği kapsamında okunan 136 bin 890 hatmin duası yapıldı. 
Erzurum merkez ve ilçelerdeki camilerde, 18 Aralık 2020'de başlayan 'binbir hatim'ler, bugün tarihi Ulu Camii'nde cuma namazı öncesi yapılan duayla sona erdi. 2 bin 216 metrekarelik camide duaya katılmak isteyenler, sabah erken saatlerde içerideki yerini aldı. Pandemi nedeniyle maske ve mesafe kurallarına uyularak, yapılan hatim duası, imam ve müezzinlerden oluşan grubun ilahi okumasıyla başladı. İl Müftüsü Şahin Yıldırım, 'binbir hatim'lerde okunan hatim sayısının 136 bin 890 olduğunu açıkladı. Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesine hatim bağışlayanların sayısının da 12 bin 743 olduğunu belirtti. 
Ayasofya Camii'nin imam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu ile Elazığ Müftüsü Selami Aydın'ın Kur'an-ı Kerim okuduğu camide hatimlerin duasını ise Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt yaptırdı. Doç. Dr. Kurt, duasında kuraklığa dikkat çekerek, "Bizleri susuz bırakma Allahı'ım" dedi.
Pandemiye de duasında yer veren Kurt, "İçerisinde bulunduğumuz bu afet ve salgından kurtuluş istiyoruz. Bizleri selamete eriştir, bu hastalıktan bizi koru. Tez zamanda bu afetten arınmayı nasip et. Milletimizin, insanlığın üzerindeki bu musibeti kaldır, gönlümüze genişlik ver, üzerimize sağlık yağdır, bize rahmetini gönder Allah'ım" dedi. 
Camiyi dolduranların gözyaşları içinde katıldığı duanın ardından cuma namazı kılındı. 
GELENEK NASIL BAŞLADI?
Erzurum merkeze bağlı Dutçu köyünde oturan Pir Ali Baba'nın "Eğer her yıl 1001 hatim okursanız Allah, bu memleketi özellikle zelzeleden (depremden) korur" diyerek, 488 yıl önce geleneği başlattığı belirtiliyor. Pir Ali Baba'nın ayrıca sahibi olduğu 8 köyden 4'ünün gelirinin tamamını 1001 hatmin okunması için vakfettiği biliniyor. Birinci Dünya Savaşı yıllarına kadar geleneğin aralıksız sürdüğü, savaş sırasında ara verildiği ve daha sonra aksatılmadan devam edildiği belirtiliyor.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2021-01-15 14:21:04

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