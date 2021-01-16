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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum 2020’yi 5’inci tamamladı

İHA

Erzurum 2020’yi 5’inci tamamladı

Erzurum’da bu yılın Aralık ayında 2 milyon 453 bin dolar; yılın OcakAralık ayları kapsamında ise 31 milyon 606 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi. İl Aralık ayı kaydında da, Bölge illeri içinde ihracat değeri yüksekliği bazında 5’inci sırada yer aldı.
Erzurum 2020
Erzurum’da 2020 yılı düzeyinde en yüksek değerde ihracatın yapıldığı dönem 3.6 milyon dolarla Ekim ayı oldu. Verilere göre ilden, ocak ayında 2.3 milyon, şubat ayında 2.2 milyon, mart ayında 2.3 milyon, nisan ayında 1.6 milyon, mayıs ayında 1.5 milyon, haziran ayında 2.5 milyon, temmuz ayında 3.2 milyon, ağustos ayında 2.9 milyon, eylülde 3.3 milyon, ekimde 3.6 milyon, kasımda 3.2 milyon, aralıkta 2.4 milyon dolarlık ihracat yapıldı.
Aralık Ayı Verileri Ve Erzurum
TİM verilerinde; Aralık 2020 döneminde Erzurum’dan 2 milyon 4536 bin dolar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 4 milyon 732 bin dolar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 16 milyon 112 bin dolar, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden ise 77 milyon 230 milyon değerinde ihracat kaydedildiği bildirildi.
Ocak Aralık Dönemi ve Erzurum
2020 yılı bütününde Erzurum’dan 31 milyon 606 bin dolar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 51 milyon 816 bin dolar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 164 milyon 427 bin dolar, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden ise 712 milyon 367 milyon değerinde ihracat yapıldı.
Erzurum’un Aralık Ayı Payı
DOSİAD tarafından TİM verileri üzerinden yapılan değerlendirmede, yılın Aralık döneminde Erzurum’dan gerçekleştirilen ihracat değeri payı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 51,83, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 15,22, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise yüzde 3,17 olarak hesaplandı.
Erzurum’un Yıllık Payı
TİM verileri üzerinden DOSİAD analizleri kaydında, 2020 Ocak Aralık bütününde Erzurum’dan yapılan ihracat değeri, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 61, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 19,22, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 4,43’lük pay oluşturdu.
Kudaka Bölgesi Verileri
KUDAKA istatistik Bölgesinde 2020 yılı en yüksek değerde ihracatın yapıldığı dönem 5,7 milyon dolarla Eylül ayı oldu. Verilere göre bölgeden, ocak ayında 4,4 milyon, şubat ayında 4,1 milyon, mart ayında 4,4 milyon, nisan ayında 3,9 milyon, mayıs ayında 2,4 milyon, haziran ayında 3,7 milyon, temmuz ayında 3.9 milyon, ağustos ayında 3.9 milyon, eylül ayında 5.7 milyon, ekim ayında 5.3 milyon, kasımda 4.7 milyon, aralıkta 4.7 milyon dolarlık ihracat yapıldı.
Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Verileri
Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde en yüksek değerde ihracatın yapıldığı dönem 17,5 milyon dolarla Eylül ayı oldu. Verilere göre bölgeden, ocak ayında 13,6 milyon, şubat ayında 13,9 milyon, mart ayında 11,8 milyon, nisan ayında 9,8 milyon, mayıs ayında 9,7 milyon, haziran ayında 15,9 milyon, temmuz ayında 13,6 milyon, ağustos ayında 12,7 milyon, eylül ayında 17.5 milyon, ekim ayında 14.1 milyon, kasımda 15.5 milyon, aralıkta 16.1 dolarlık ihracat yapıldı.
Doğu Anadolu Bölgesi Verileri
Doğu Anadolu Bölgesinde 11 aylık dönemde en yüksek değerde ihracatın yapıldığı dönem 73,9 milyon dolarla ekim ayı oldu. Verilere göre bölgeden, ocak ayında 63.3 milyon, şubat ayında 57,9 milyon, mart ayında 55,4 milyon, nisan ayında 45,0 milyon, mayıs ayında 34,9 milyon, haziran ayında 57,1 milyon, temmuz ayında 49,3 milyon, ağustos ayında 54,9 milyon, eylül ayında 72.9 milyon, ekim ayında 73.9 milyon, kasımda 70.6 milyon, aralıkta 77.2 milyon dolarlık ihracat yapıldı.
Bölge İlleri Ekim 2020 İhracat Değeri Dağılımı
Aralık ayında Malatya’dan 29,4 milyon, Elazığ’dan 22,9 milyon, Iğdır’dan 7,8 milyon, Van’dan 4,3 milyon, Erzurum’dan 2,4 milyon, Ağrı’dan 3,1 milyon, Hakkari’den 3,4 milyon, Erzincan’dan 2,2 milyon, Bitlis’ten 370,6 bin, Ardahan’dan 259,9 bin, Bingöl’den 543,9 bin, Kars’tan 44,6 bin dolarlık ihracat kaydedildi.
Bölge İlleri 10 Aylık İhracat Değeri Dağılımı
Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) verilerine göre, 2020 yılında Malatya’dan 301,1 milyon, Elazığ’dan 166,1 milyon, Iğdır’dan 78,6 milyon, Van’dan 44,3 milyon, Erzurum’dan 31,6 milyon, Ağrı’dan 29,1 milyon, Hakkari’den 24,8 milyon, Erzincan’dan 20,2 milyon, Bitlis’ten 4,1 milyon, Ardahan’dan 3,6 milyon, Muş’tan 3,3 milyon, Bingöl’den 3,7 milyon, Kars’tan 1,1 milyon, Tunceli’den 208,1 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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