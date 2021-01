Erzurum Havalimanı 2020 verileri yayımlandı 2020 yılında yaklaşık 82 Milyon kişi hava yolunu tercih etti Erzurum Havalimanından iniş ve biniş trafiği kapsamında 560 bin 735 iç hat, 2 bin 450 de dış hat yolcusu yararlandı

2020 yılında, Erzurum Havalimanına iniş ve kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 4 bin 858, dış hatlarda 143, toplamda ise 5 bin 1 olarak kaydedildi. Uçuş trafiğinde dış hat payı yüzde 2.85 oranını teşkil etti.

2020 Yılı Yolcu Verileri

DHMİ verilerine göre, Erzurum Havalimanı 2020’de 563 bin 185 yolcuya hizmet verdi. Erzurum Havalimanından iniş ve biniş trafiği kapsamında 560 bin 735 iç hat, 2 bin 450 de dış hat yolcusu yararlandı. Havalimanından yararlanan dış hat yolcu sayının toplam yolcu sayısı içindeki payı yüzde 0,43 olarak hesaplandı.

2020 Ticari Uçak Verileri

DHMİ verilerine göre, Erzurum Havalimanında 2020 yılında 3 bin 798 ticari uçak seferi gerçekleşti. Ticari uçak seferlerinin 19’u dış hat, 3 bin 779’u da iç hat üzerinden kaydedildi. Dış hatlar üzerinden gerçekleştirilen ticari uçak seferi sayısı toplam ticari uçuş sayısı içindeki payı yüzde 0,50 oldu. 2019 yılında hava limanından 6 bin 5 ticari uçak seferi gerçekleştirilmişti

Erzurum Havalimanı Taşınan Yük

Erzurum havalimanından taşınan dış hat yük toplamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 oranında düşüş gösterdi. DHMİ Genel Müdürlüğü verilerine göre Erzurum hava limanından iç hatlarda 5 bin 289, dış hatlarda 42 ton olmak üzere toplam 5 bin 331 ton yük taşındı. Dış hatlar yük ağırlığının toplam yükteki payı yüzde 0,78 oldu. 2019 yılının aynı döneminde Erzurum Havalimanından 7 bin 742 ton iç hat, 153 ton da dış hat üzerinden olarak toplamda kargo, posta ve bagajı kapsayan 7 bin 895 ton yük taşınmıştı.

Aralık Ayında Yaklaşık 5 Milyon Yolcu Hava Yolunu Kullandı

2020 Yılında Yaklaşık 82 Milyon Kişi Hava Yolunu Tercih Etti

2020 yılında yaklaşık 82 milyon kişi hava yolunu kullandı. Aralık ayında ise yaklaşık 5 milyon yolcu uçakla seyahat etti.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2020 yılının Aralık ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

KOVID19 salgınının olumsuz etkileri tüm dünyada havacılık sektöründe durgunluğa neden olurken, Türkiye bu süreci en başarılı şekilde yöneten ülkeler arasında yer aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından atılan adımlar ve salgının başlangıcından itibaren alınan etkili önlemler sayesinde iç ve dış hatlarda yolcular hava yolunun konforuyla buluştu. Fiziksel şartların sosyal mesafeye göre düzenlendiği, dezenfeksiyon işlemlerinin kesintisiz olarak uygulandığı havalimanlarında yolcular seyahatlerine havacılık emniyeti ve uçuş güvenliği içerisinde devam ediyor.

Aralık Ayında 77 Bin Uçak Trafiği

2020 yılı Aralık ayında; havalimanlarına inişkalkış yapan uçak sayısı; iç hatlarda 41.979, dış hatlarda 19.955 olmak üzere hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 77.288 oldu.

Bu ayda, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 2.956.528, dış hat yolcu trafiği 1.924.772 oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 4.883.520 olarak gerçekleşti.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; aralık ayında iç hatlarda 37.623 ton, dış hatlarda 180.980 ton olmak üzere toplam 218.603 tona ulaştı.

İstanbul Havalimanından Aralık Ayında 14.943 Uçak, 1.675.188 Yolcu Hizmet Aldı

İstanbul Havalimanında aralık ayında inişkalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 3.796, dış hatlarda 11.147 olmak üzere toplamda 14.943 oldu.Yolcu trafiği ise iç hatlarda 399.188, dış hatlarda 1.276.000 olmak üzere toplamda 1.675.188 yolcuya hizmet verildi.

İstanbul Havalimanında on iki aylık sürede ise 185.642 uçak ve 23.409.132 yolcu trafiği gerçekleşti.

50 Milyon Kişi İç Hatları Kullandı

On iki aylık (ocakaralık) gerçekleşmelere göre ise; havalimanlarına inişkalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 575.262, dış hatlarda 280.571 oldu. Böylece üst geçişler ile birlikte toplam 1.057.247 uçağa hizmet verildi.

Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 49.621.174, dış hat yolcu trafiğinin 31.986.025 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 81.657.070 olarak gerçekleşti.

2,5 Milyon Ton Yük Taşındı

On iki aylık dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; iç hatlarda 502.265 ton, dış hatlarda 1.901.694 ton olmak üzere toplamda 2.403.959 tona ulaştı.

Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanında 2020 yılının on iki aylık döneminde 37.428 uçak trafiği oldu. Böylece Atatürk ve İstanbul havalimanlarında aynı dönemde toplam 223.070 uçak trafiği gerçekleşti.

