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Palandöken'de, kısıtlamada kayak keyfi

DHA

Palandöken'de, kısıtlamada kayak keyfi


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)KIŞ turizminin önemli kentlerinden Erzurum'un Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otellerde kalan misafirler, hafta sonu kısıtlamada kayağın serbest bırakılmasının keyfini çıkardı. Kısıtlama nedeniyle önceki haftalarda otel önlerinde oturan ya da şehir turlarına katılan turistler, bu hafta sonu kayak yapmaya başladı. 
Türkiye'de kayak sezonunun aralığın ilk haftası başladığı Palandöken'e gelenler, ışıklandırılmış pistler sayesinde gece gündüz demeden kayak yapabiliyor. Uluslararası alandaki kayak merkezleri arasında sayılan Palandöken Kayak Merkezi'ne binlerce yerli ve yabancı turist geliyor. Dünyanın en uzun ve en dik pistlerinden olan Palandöken Kayak Merkezi'ndeki 8'i kolay, 9'u orta düzey, 3'ü ileri düzey ve 4'ü de doğal olmak üzere 24 pistte, kayak ve snowboard meraklıları ağırlanıyor. Pistlerinden 2'si slalom yarışları için Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tesciline sahip Palandöken'de, aynı anda yaklaşık 20 bin kişiye kayak yapma imkanı sunuluyor. Türkiye'nin en uzun, dünyanın ise 3'üncü uzunluktaki pistiyle kayakseverlere 14 kilometre kesintisiz kayak yapma imkanı sunulan Palandöken'de acemi, orta düzey ve profesyonel kayakçılar için hazırlanmış pistlerle de her kayakçıya hizmet veriliyor. Kayak yapmayı bilmeyenler için ise özel kızak pistleri bulunuyor.
EN ERKEN 'MERHABA' YİNE PALANDÖKEN'DE 
Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Dağı'nın dört bir tarafına kurulan oteller ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait 3 bin 200 Ejder A.Ş. tarafından yaptırılan göletler sayesinde pistlere suni kar yağdırıldı. Türkiye'de her mevsim olduğu gibi yine kayak sezonuna, 10 Aralık ile en erken Palandöken'de 'merhaba' denildi. Pandemi kuralları gereği otellerde havuz, sauna kapatılırken, restoran ve kafe bölümlerinde sandalye sayıları azaltıldı. Oteller yüzde 70 kapasite ile çalıştırılırken, kayak da mesafeli yapılıyor. Hafta sonu kısıtlamasından muaf tutulan yerli ve yabancı tatilciler, kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.
TURİZMCİLER MEMNUN
Hafta sonu kayak için kısıtlama kaldırılınca otel misafirleri de serbest ve rahat kayak yapma imkanına kavuştu. Bu kararın turizmcileri çok sevindirdiğini söyleyen otel genel müdürü Ömer Akca, "Hafta sonu kısıtlamalarında otellere günübirlik misafir almıyoruz. Türk'lerde HES kodu, yabancılarda ise PCR testi olmayanları otelimize almıyoruz. 'Güvenli turizm' sertifikalarıyla beraber güvenli bir şekilde herkese kayak yaptırıyoruz. Kısıtlamanın kaldırılmasından dolayı rezervasyonlar artmaya başladı. Bu da bizi sevindiriyor. Palandöken'de 1 metreye yakın kar var. Otel kapasitesinin yüzde 70'i kadar misafir kabul ediyoruz. Pandemi dönemindeki kurallara uyuyoruz. Misafirlerimiz de bu durumdan çok mutlu" dedi. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2021-01-16 13:02:28

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