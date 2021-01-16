Erzurum Nakdi kredide ilk sırada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum Nakdi kredide ilk sırada

İHA

Erzurum Nakdi kredide ilk sırada

Erzurum’da kişi başına düşen nakdi kredi tutarı 22,8 bin TL oldu. İl Nakdi kredi kullanım tutarı yüksekliği bakımından, Bölge illeri sıralamasında ilk sırayı aldı.
TBB 2020 Kasım dönemi Erzurum nakdi kredi iller dağılım sonuçlarını açıkladı. Erzurum’da 13,7 milyar TL tutarında kamu bankası, 3,6 milyar TL tutarında özel banka, toplamda ise 17,4 milyar tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti. İlde kişi başına düşen nakdi kredi tutarı 22,8 bin TL oldu. İl Nakdi kredi kullanım tutarı yüksekliği bakımından, Bölge illeri sıralamasında ilk sırayı aldı.
Erzurum Kişi Başına Düşen Kredi Tutarı
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) TBB 2020 Kasım dönemi Nakdi Kredilerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı verilerine göre İlde 2020 Kasım ayı ölçeğinde kişi başına düşen nakdi kredi tutarı kamu banka kredilerinde 18 bin 84 TL, Özel banka kredilerinde 4 bin 764 TL, toplam nakdi kredi de ise 22 bin 848 TL olarak hesaplandı.
Kamu Bankası Kredileri ve Erzurum
Kasım dönemi kaydında Erzurum’da 13,7, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde16,8, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 24,6, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 52,7 milyar TL tutarında kamu bankası nakdi kredi kullanımı kaydedildi. İlin Türkiye toplamında kamu bankası kredi kullanım tutarı payı yüzde 0,93 oldu.
Özel Banka Kredileri ve Erzurum
Dönemde Erzurum’da 3,6, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 4,9, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 9,2, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 23,46 milyar TL tutarında özel banka nakdi kredi kullanımı kaydedildi. İlin Türkiye toplamında özel banka kredi kullanım tutarı payı yüzde 0,17 olarak tespit edildi.
Bölgesel Veriler ve Erzurum
Kasım 2020 dönemi ölçeğinde Erzurum’da 17,4, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 21,7, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 33,8, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 76,2 milyar TL tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti. İlin ülke toplamında nakdi kredi kullanım tutarı payı yüzde 0,48 olarak bildirildi.
DOSİAD analizi
DOSİAD Araştırma Merkezi analizlerine göre, Kasım ayı bandında Erzurum’un kredi kullanım payı kamu bankası kredilerinde KUDAKA istatistik bölgesinde yüzde 81,9, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 56,08, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 26,1; özel banka kredilerinde KUDAKA istatistik bölgesinde yüzde 73,0, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 39,3, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 15,4; toplam kredide ise KUDAKA istatistik bölgesinde yüzde 79,8, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 51,45, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 22,8 oranında pay gösterdi.
Bölge İlleri Kredi Kullanım Tutarı Dağılımı
Dönemde Erzurum’da 17,4 milyar, Malatya’da 11,7 milyar, Van’da 10,1 milyar, Elazığ’da 9,5 milyar, Kars’ta 3,7 milyar, Ağrı’da 4,1 milyar, Erzincan’da 3,4 milyar, Bitlis’te 3,0 milyar, Muş’ta 2,6 milyar, Iğdır’da 2,4 milyar, Bingöl’de 2,1 milyar, Ardahan’da 1.7 milyar, Hakkari’de 2,4 milyar, Tunceli’de 1,4 milyar TL tutarında nakdi kredi kullanıldı.
Bölge İlleri Kamu Bankası Nakdi Kredi Kullanım Tutarı Dağılımı
Ocak Kasım ayları kaydında, Erzurum’da 13,7 milyar, Malatya’da 7,2 milyar, Van’da 6,4 milyar, Elazığ’da 6,1 milyar, Kars’ta 2,2 milyar, Ağrı’da 2,9 milyar, Erzincan’da 2,3 milyar, Bitlis’te 2,4 milyar, Muş’ta 1,9 milyar, Iğdır’da 1,4 milyar, Bingöl’de 1,6 milyar, Ardahan’da 1.1 milyar, Hakkari’de 1,8 milyar, Tunceli’de 1,1 milyar TL tutarında kamu bankası nakdi kredisi kullanıldı.
Bölge İlleri Özel Banka Nakdi Kredi Kullanım Tutarı Dağılımı
Ocak Kasım ayları toplamında Erzurum’da 3,6 milyar, Malatya’da 4,4 milyar, Van’da 3,7 milyar, Elazığ’da 3,4 milyar, Kars’ta 1,4 milyar, Ağrı’da 1,1 milyar, Erzincan’da 1,1 milyar, Bitlis’te 653,1 milyon, Muş’ta 739,5 milyon, Iğdır’da 1,0 milyar, Bingöl’de 576,5 milyon, Ardahan’da 555,4 milyon, Hakkari’de 582,2 milyon, Tunceli’de 345,2 milyon TL tutarında özel bankası nakdi kredisi kullanıldı.
Erzurum Kamu’da 21’inci Sırada
Erzurum kamu bankalarınca kullandırılan kredi tutarında 21’inci sırada yer aldı. Kamu Bankaları kredi kullanımının en yüksek olduğu 25 il, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Gaziantep, Adana, Kocaeli, Denizli, Mersin, Kayseri, Hatay, Balıkesir, Manisa, Kahramanmaraş, Aydın, Samsun, Muğla, Tekirdağ, Erzurum, Eskişehir, Diyarbakır, Şanlıurfa, Sakarya olarak açıklandı.
Erzurum özel banka kredilerinde 34. sırada
İl, özel banka kredisi kullanım tutarı yüksekliği bakımından iller sıralamasında 34’üncü oldu. Özel Banka kredi kullanımının en yüksek olduğu 35 il; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Denizli, Kocaeli, Adana, Konya, Mersin, Muğla, Kayseri, Hatay, Manisa, Tekirdağ, Samsun, Aydın, Balıkesir, Kahramanmaraş, Eskişehir, Sakarya, Diyarbakır, Trabzon, Şanlıurfa, Ordu, Afyonkarahisar, Edirne, Malatya, Çanakkale, Zonguldak, Çorum, Van, Erzurum, Rize şeklinde sıralandı.
Erzurum Toplam’da 25’inci Sırada
Erzurum özel ve kamu bankaları kredileri toplamında iller sıralamasında 25’inci sıradaki yer aldı. Toplam kredi kullanımının en yüksek olduğu ilk 25 il, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Konya, Denizli, Adana, Mersin, Kayseri, Hatay, Muğla, Manisa, Balıkesir, Tekirdağ, Samsun, Aydın, Kahramanmaraş, Eskişehir, Diyarbakır, Sakarya, Trabzon, Erzurum olarak bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trafik kazası mağdurlarını sevindirecek haber
YEREL HABERLER Trafik kazası mağdurlarını sevindirecek haber
Kadın Kooperatifçilere anlamlı ziyaret Demir’den Kadın Girişimcilere Destek
YEREL HABERLER Kadın Kooperatifçilere anlamlı ziyaret Demir’den ...
Özlenen kar Oltu’ya yağdı Oltu’da muhteşem kar manzaraları
YEREL HABERLER Özlenen kar Oltu’ya yağdı Oltu’da muhteşem kar ...
Palandöken'de, kısıtlamada kayak keyfi
YEREL HABERLER Palandöken'de, kısıtlamada kayak keyfi
Olur’da yaban hayatı koruma amaçlı doğaya yem ve ot bıraktılar
YEREL HABERLER Olur’da yaban hayatı koruma amaçlı doğaya yem ve ot ...
Sokak kısıtlamasının ilk gününe, kar yağışıyla uyandılar
YEREL HABERLER Sokak kısıtlamasının ilk gününe, kar yağışıyla ...
Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi
YEREL HABERLER Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi
Erzurum Havalimanı 2020 verileri yayımlandı 2020 yılında yaklaşık 82 Milyon kişi hava yolunu tercih etti Erzurum Havalimanından iniş ve biniş trafiği kapsamında 560 bin 735 iç hat, 2 bin 450 de dış hat yolcusu yararlandı
YEREL HABERLER Erzurum Havalimanı 2020 verileri yayımlandı 2020 ...
Erzurum 2020’yi 5’inci tamamladı
YEREL HABERLER Erzurum 2020’yi 5’inci tamamladı
'Yılın Kadın Projesi' İspir Kadın Kooperatifi, restoran da açıyor
YEREL HABERLER 'Yılın Kadın Projesi' İspir Kadın Kooperatifi, ...
Taşıdıkları demir, yüksek gerilim hattına temas edince ayak tabanları patladı
YEREL HABERLER Taşıdıkları demir, yüksek gerilim hattına temas ...
BB Erzurumspor, Kasımpaşa hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Kasımpaşa hazırlıklarına başladı
Memur-Sen İl Temsilcisi Karataş: “Gelirde adalet için seyyanen zam yapılmalı, vergide adalet için oran sabitlenmeli, matrah artmalı”
YEREL HABERLER Memur-Sen İl Temsilcisi Karataş: “Gelirde adalet için ...
İlahiyat fakültesi bir ilke imza attı
YEREL HABERLER İlahiyat fakültesi bir ilke imza attı
Erzurum'da geleneğin 488'inci yılı; 136 bin 890 hatmin duası yapıldı
YEREL HABERLER Erzurum'da geleneğin 488'inci yılı; 136 bin 890 ...
Organizede ‘kuruyemiş’ zirvesi
YEREL HABERLER Organizede ‘kuruyemiş’ zirvesi
Erzurum’da binbir hatim duası heyecanı 500 yıllık gelenek kapsamında bu yıl 136 bin 890 hatim okundu
YEREL HABERLER Erzurum’da binbir hatim duası heyecanı 500 yıllık ...
İsmail Saib Sencer gençlere can simidi oldu
YEREL HABERLER İsmail Saib Sencer gençlere can simidi oldu
Erzurum'da kuraklık endişesi yaşayanların 'kar' sevinci
YEREL HABERLER Erzurum'da kuraklık endişesi yaşayanların 'kar' ...
Gönüllüler sokak hayvanlarına ahşaptan ev yaptılar
YEREL HABERLER Gönüllüler sokak hayvanlarına ahşaptan ev yaptılar
Kışın çetin geçtiği Erzurum'da, kedi ve kuşlar için gönüllü yuva yaptılar
YEREL HABERLER Kışın çetin geçtiği Erzurum'da, kedi ve kuşlar için ...
Buz tutan Çıldır Gölü'nde tulum çalıp, oynadılar
YEREL HABERLER Buz tutan Çıldır Gölü'nde tulum çalıp, oynadılar
Erzurum’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Erzurum’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Şiddetli rüzgar ahırın çatısını uçurdu
YEREL HABERLER Şiddetli rüzgar ahırın çatısını uçurdu