Çelebi: ‘Tıp fakültemiz yatırım programına alındı’

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi Tıp Fakültesi yapımının 2021 Yılı Yatırım Programına alındığını söyledi.

Çelebi yaptığı açıklamada: “Tıp Fakültemizin açılması 25.05.2018 tarih ve 30431 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Tıp Fakültemizin kurulması ile bu süre zarfında Tıp Fakültemiz öğrenci alımına başladı ve öğrencilerimiz Erzurum’da eğitimlerine devam ediyorlar.

Amacımız Tıp Fakültesi İdari Bina, derslikler ve laboratuvarı ile alt yapısını tamamlayarak öğrencilerimizin Ağrı’mızda eğitimlerine devam etmeleri.

15 Ocak 2021 tarihinde yayımlanan 2021 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ile Tıp Fakültemizin 2021 Yılı Yatırım Programına alınması ile inşallah hızlıca binalarımızı ve alt yapımızı tamamlayacağız” dedi.

Ağrı’da daha nitelikli sağlık hizmeti verilmesi için çalıştıklarını ileten AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi : “ İleriki yıllarda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde kadrolu olarak çalışacak olan Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesörler hastanede poliklinik hizmeti verecekler ve ameliyatlarını gerçekleştirecekler.

Farklı alanlarda ihtisaslaşmış Uzman Doktor, Doçent ve Profesör sayısı arttıkça başka illere hasta sevkleri azalacak, böylelikle ilimiz daha nitelikli sağlık hizmetine kavuşacak. Personel sayımız da yaklaşık iki kat yükselecek.”

200 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile ilgili de bilgi veren Çelebi: “TOKİ’den alınan 100 dönüm arazi üzerine projesi devam eden ( 140 milyon TL proje bedelli) 200 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin 2021 yılında temelinin atılacağını iletti.

200 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin Uygulama Projeleri için 23 Aralık 2020 tarihinde ihaleye çıkıldığını ileten Çelebi: Uygulama Projesi ihalesinin tamamlanması ile yapım ihalesine geçileceğini, 2021 yılında da yapımına başlanacağını” söyledi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olarak yatırımları bizzat takip eden Çelebi: “AK Parti iktidarlarımız döneminde her geçen gün daha çok yatırım alan Ağrı’nın önümüzdeki günlerde daha fazla hizmet alabilmesi için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz.

Ağrı için zaruri gördüğümüz tıp fakültemizin yapımının yatırım programına alınması ile 200 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi projesine desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç’a şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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