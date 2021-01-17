Hakan hocadan ‘İkindi Temrinleri’

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Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu’nun ‘İkindi Temrinleri’ adlı şiir kitabı çıktı.

Beyin cerrahisindeki başarıları yanında sanatçı kişiliğiyle de tanınan Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu’nun üçüncü şiir kitabı ‘İkindi Temrinleri’ kitap severlerle buluştu.

Eser yayınlarından çıkan ve kapak tasarımı Orhan Ardahanlı’ya ait olan kitapta, Prof. Dr. Kadıoğlu’nun 2005 yılından bu yana kaleme aldığı 24 şiir yer alıyor.

Prof. Dr. Kadıoğlu, Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yılı nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk'ün 57 ayrı tablosunu yaparak adından söz ettirmiş ve açtığı sergiler büyük ilgi görmüştü.

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