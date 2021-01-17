Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydemir 2021 Erzurum yatırım programını paylaştı Aydemir: Dünya salgını, biz yatırımları konuşuyoruz’ Aydemir Erzurum yatırım ortamını değerlendirdi Aydemir’den Oltu, Uzundere ve Tortum buluşması Aydemir Ilıca Jeotermal yatırımını inceledi

İHA

Aydemir 2021 Erzurum yatırım programını paylaştı Aydemir: Dünya salgını, biz yatırımları konuşuyoruz’ Aydemir Erzurum yatırım ortamını değerlendirdi Aydemir’den Oltu, Uzundere ve Tortum buluşması Aydemir Ilıca Jeotermal yatırımını inceledi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘İman varsa imkan da vardır’ hakikatinin salgın sürecinde bir kez daha kaydedildiğine dikkat çekerek, zorunlu kısıtlamalar, baş gösteren sosyal ve ekonomik sorunlara rağmen Erzurum’da yatırım ortamı performansında yükselişin devam ettiğini belirtti.
2021 Yılı Yatırım Programı
Milletvekili Aydemir, 2021 yılı yatırım programı çerçevesinde Erzurum’un yine en fazla yoğunlaşılan ve hayata geçirilecek proje sayısının en yüksek sayıda olduğu iller arasında yer aldığını açıklayarak, kırsal kalkınmadan şehirciliğe, ulaşım ve bilişimden sağlık ve eğitime, spordan turizme kadar her alanda ilin yatırımda cazibe merkezi konumunda bulunduğunu vurguladı.
‘Ameller niyetlere göredir’
Milletvekili Aydemir, Erzurum’un hizmetler sektörü yanı sıra ekonomik iş ve yatırım sayısı düzeyinde dikkat çekici bir artış süreci yaşadığını aktararak, ‘Ameller niyete göredir’ hadisi şerifi bizim ülke, bölge ve ilimize yaklaşımımızın kaydıdır. Niyet hayır olunca akıbet de hayır oluyor. Erzurum’un kendi beşeri ve ekonomik değerleri üzerindeki yükselişinin sırrı budur. ‘ dedi.
Aydemir İlçe Çalışmalarını Sürdürdü
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Erzurum alan çalışmalarını Oltu, Tortum, Uzundere, Aziziye ve kent merkezinde sürdürdü. İlçelerde 2021 yılı vizyonu çerçevesinde yatırım çalışmalarının ele alındığı ziyaretlerde, vatandaşların beklentileri, salgın sürecindeki gelişmelere yönelik tespitleri ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Abidevi Devlet Adamlığı
Yüksek sosyo ekonomik ahenk ve ritmin, salgının olumsuzluklarına rağmen artarak yaşama aksettirildiğini, vatandaşın gündelik hayatında aksama olmaması için ciddi önlem ve tedbirler alındığı, çalışanlar ile esnaf ve sanatkar kesiminin sosyal koruma kalkanıyla desteklendiğini hatırlatan Milletvekili Aydemir, ‘Sürecin başarıyla yönetilmesi Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti ve abidevi devlet adamlığının eseridir. ‘ dedi.
‘TÜRKİYE İÇİN DURMAK YOK, YOLA DEVAM’
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın salgın sürecinde de eşsiz bir yönetim üslubu ve ufuk belirleyiciliğiyle Türkiye’yi Dünya’da gıpta ile bakılan bir ülke konumuna kavuşturduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Ülkemiz, bölgemiz ve ilimiz yatırımlarla, ‘durmak yok, yola devam’ diyen Sayın Cumhurbaşkanımızın ufkunda pozitif bir süreç yaşıyor’ paylaşımında bulundu.
Dünyada Salgın, Türkiye’de Yatırım
Küresel ölçekte, salgının tüm ekonomik iş ve hizmetleri durdurmasına rağmen Türkiye’de ulaştırma, savunma sanayi, OSB’ler ölçekli imalat sanayi, enerji, eğitim, sağlık başta olarak yatırımlarla gündeme geldiğini ifade eden Milletvekili Aydemir, ‘Süreci ülke sevdasıyla okuyanlar AK Parti, Cumhur İttifakı bağlamında hakkı teslim edeceklerdir. Nitekim Dadaşlar bu noktada kendilerine has vefa yaklaşımıyla başarının mimarı Sayın Cumhurbaşkanımıza dualarıyla destek olmaktadır’ yorumunu yaptı.
Aydemir’den Oltu Ziyareti
Saha çalışmaları düzeyinde ilçe ziyaretlerine aralıksız devam eden Milletvekili Aydemir, istişare çalışmalarında sosyal ve ekonomik tespitlerini paylaştı. Oltu’da gerçekleştirilen AK Parti ilçe Yönetim Kurulu toplantısına katılan Milletvekili Aydemir, Oltu ve hinterlandındaki yatırım çalışmaları hakkında bilgi aldı, 2021 yılı yatırım programı içeriğini paylaştı.
Aydemir’den Tortum Buluşması
Alandaki çalışmalarını Tortum’da devam ettiren Milletvekili Aydemir, AK Parti ilçe Başkanlığında partililerle istişare etti, Derekapı’da muhtarlarla buluşarak kırsal kalkınma destekleri ve 2021 yılı planlı çalışmaları, programa alınan altyapı yatırımları hakkında bilgi aktardı, muhtarların taleplerini dinledi.
Milletvekili Aydemir yaptığı değerlendirmede, ‘Tortum ziyaretimizde fedakârlık timsali teşkilat mensuplarımızla, muhtarlarımızla bir araya gelip ilçemize dönük yaşananları gözden geçirdik. Muhalefetin iftira, yalan ve dedikodu üreten tarzına vurguda bulunup, hız kesmeden çok daha gayret üzere olmamız gerektiğine işaret ettik.’ dedi.
Tortum’da Yerel Kalkınma
AK Parti il Teşkilatı yöneticileri, AK Parti Tortum ilçe Başkanı Hasan Yazıcı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Tortum Belediyesini ziyaret eden Milletvekili Aydemir, Başkan Muammer Yiğider’den yerel faaliyetler hakkında bilgi aldı. Aydemir, ‘Bu eşsiz ilçemizde yüzde 90’ı aşan ak teveccühü firesiz hale getirmeyi hizmetlerimizle temin gayretinde olacağız. ‘ açıklamasını yaptı. Aydemir, AK Heyetle birlikte Tortum Kaymakamı Okan Daştan’ı da ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu
Aydemir’den Uzundere Çalışması
Alandaki çalışmalarına Uzundere’de devam eden Milletvekili Aydemir, AK Parti ilçe teşkilatıyla bir araya geldi, ilçe muhtarlarıyla yerele yönelik değerlendirmelerde bulundu. Uzundere MHP ilçe Başkanlığına konuk olan Milletvekili Aydemir, ilçede kaydedilen yatırım ve hizmetlere ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Uzundere AK Parti Teşkilatında partililerle buluşan Milletvekili Aydemir, Cumhur ittifakı dayanışma ruhuna dikkat çekerek, ‘Önce Vatan, Önce Türkiye’ hassasiyetini paylaşan herkese müteşekkir olduklarını beyan etti.
Aziziye’de Yatırım Gündemi
Tortum ve Uzundere çalışmaları sonrasında Aziziye ilçesine konuk olan Milletvekili Aydemir, Belediye tarafından yürütülen, ilçe jeotermal kaynaklarının ekonomi ve turizme kazandırılmasını amaçlayan Ilıca Aqua Park Projesi kapsamındaki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Muhammet Cevdet Orhan’la birlikte proje alanında değerlendirme yapan Milletvekili Aydemir, ‘Aziziye Belediyemizin ve dadaş gönüllü yatırımcı kardeşlerimizin çabalarıyla Aziziye ilçemizde muhteşem bir yatırım öne çıkıyor. Ilıca Aqua Park Projesi az zaman sonra bitiyor ve asgari 100 insanımız iş, aş sahibi oluyor. Bu güzelliği yerinde görmek yüreğimize ferahlık yükledi.’ ifadesini kullandı.
Aydemir Atatürk Lisesi’nin Konuğuydu
İlçe çalışmaları akabinde kent merkezinde bulunan Atatürk Lisesi’ni ziyaret eden Milletvekili Aydemir, okul müdürü Erhan Gürbüz ve eğitimcilerden uzaktan eğitim yaklaşımı hakkında bilgi aldı. Atatürk Lisesinin il eğitim imajında farklı ve özgün bir yer ve öneminin bulunduğunu belirten Milletvekili Aydemir, okul yönetimince gerçekleştirilen projeler, fiziki eğitim ortamını daha da işlevsel hale getiren çalışmalar hakkında bilgi edindi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Seren Serengil Palandöken’de moral depoluyor
YEREL HABERLER Seren Serengil Palandöken’de moral depoluyor
Hakan hocadan ‘İkindi Temrinleri’
YEREL HABERLER Hakan hocadan ‘İkindi Temrinleri’
Erzurum’da 2020’de 9 bin 937 konut satıldı
YEREL HABERLER Erzurum’da 2020’de 9 bin 937 konut satıldı
Erzurum'da 'buz heykel' sergisi
YEREL HABERLER Erzurum'da 'buz heykel' sergisi
Çelebi: ‘Tıp fakültemiz yatırım programına alındı’
YEREL HABERLER Çelebi: ‘Tıp fakültemiz yatırım programına alındı’
Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları hastanesi açıldı
YEREL HABERLER Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları hastanesi açıldı
Palandöken'de, kısıtlamada kayak keyfi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Palandöken'de, kısıtlamada kayak keyfi/ Ek ...
Erzurum Nakdi kredide ilk sırada
YEREL HABERLER Erzurum Nakdi kredide ilk sırada
Trafik kazası mağdurlarını sevindirecek haber
YEREL HABERLER Trafik kazası mağdurlarını sevindirecek haber
Kadın Kooperatifçilere anlamlı ziyaret Demir’den Kadın Girişimcilere Destek
YEREL HABERLER Kadın Kooperatifçilere anlamlı ziyaret Demir’den ...
Özlenen kar Oltu’ya yağdı Oltu’da muhteşem kar manzaraları
YEREL HABERLER Özlenen kar Oltu’ya yağdı Oltu’da muhteşem kar ...
Palandöken'de, kısıtlamada kayak keyfi
YEREL HABERLER Palandöken'de, kısıtlamada kayak keyfi
Olur’da yaban hayatı koruma amaçlı doğaya yem ve ot bıraktılar
YEREL HABERLER Olur’da yaban hayatı koruma amaçlı doğaya yem ve ot ...
Sokak kısıtlamasının ilk gününe, kar yağışıyla uyandılar
YEREL HABERLER Sokak kısıtlamasının ilk gününe, kar yağışıyla ...
Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi
YEREL HABERLER Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi
Erzurum Havalimanı 2020 verileri yayımlandı 2020 yılında yaklaşık 82 Milyon kişi hava yolunu tercih etti Erzurum Havalimanından iniş ve biniş trafiği kapsamında 560 bin 735 iç hat, 2 bin 450 de dış hat yolcusu yararlandı
YEREL HABERLER Erzurum Havalimanı 2020 verileri yayımlandı 2020 ...
Erzurum 2020’yi 5’inci tamamladı
YEREL HABERLER Erzurum 2020’yi 5’inci tamamladı
'Yılın Kadın Projesi' İspir Kadın Kooperatifi, restoran da açıyor
YEREL HABERLER 'Yılın Kadın Projesi' İspir Kadın Kooperatifi, ...
Taşıdıkları demir, yüksek gerilim hattına temas edince ayak tabanları patladı
YEREL HABERLER Taşıdıkları demir, yüksek gerilim hattına temas ...
BB Erzurumspor, Kasımpaşa hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Kasımpaşa hazırlıklarına başladı
Memur-Sen İl Temsilcisi Karataş: “Gelirde adalet için seyyanen zam yapılmalı, vergide adalet için oran sabitlenmeli, matrah artmalı”
YEREL HABERLER Memur-Sen İl Temsilcisi Karataş: “Gelirde adalet için ...
İlahiyat fakültesi bir ilke imza attı
YEREL HABERLER İlahiyat fakültesi bir ilke imza attı
Erzurum'da geleneğin 488'inci yılı; 136 bin 890 hatmin duası yapıldı
YEREL HABERLER Erzurum'da geleneğin 488'inci yılı; 136 bin 890 ...
Organizede ‘kuruyemiş’ zirvesi
YEREL HABERLER Organizede ‘kuruyemiş’ zirvesi