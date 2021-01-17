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Seren Serengil Palandöken'de, kayak yaptı

DHA

Seren Serengil Palandöken'de, kayak yaptı


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)YAKALANDIĞI dumpign sendromu nedeniyle sürekli zayıflayan Seren Serengil, hafta sonu tatili için sevgilisi Mustafa Tohma ve arkadaşları ile birlikte Palandöken Kayak Merkezi'ne geldi. Serengil ilk kez geldiği Palandöken'e hayran kaldığını söyledi.
Bir televizyon kanalında Bircan Bali ile magazin programı sunuculuğunu yapan Seren Serengil, hafta sonu tatilini Palandöken kayak merkezinde geçirdi. Sevgilisi Mustafa Tohma ve bir grup arkadaşı ile geldiği Palandöken'de giyindiği kırmızı kayak kıyafeti ile kayak yapan Serengil zayıflığı ile de dikkat çekti. İlk kez geldiği Palandöken'e hayran aldığın söyleyen Serengil, "Harika bir yer. Altı yaşımdan beri kayıyorum. Çocukluğumda Uludağ'da kaymıştım. Türkiye'de genelde Kartalkaya'da kayıyorum. İsviçre'de, Avusturalya'da, nerdeyse dünyanın bütün kayak merkezlerine gittim. Palandöken'e ilk gelişim ama gerçekten harikaymış. Çok güzel resmen bayıldım. Arkadaş grubuyla geldim. Televizyon programın olduğu için pazar akşamı döneceğim" diye konuştu Yaklaşık 4 yıl önce geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrasında 25 kilo zayıflayarak 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil sağlık durumunun iyi olduğunu ve kayağın tadını çıkardığını söyledi. Serengil, kayak yaparken otel fotoğrafçısına da bol bol fotoğraf çektirdi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2021-01-17 12:47:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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