Yurdun batısında kar, doğusunda bahar havası



ERZURUM, (DHA)YURDUN batısında zaman zaman etkili olan kar yağışının aksine kışla bütünleşen doğu illerinde bahar havası yaşanıyor. Son 30 yılın en sıcak ocak ayının yaşandığı Erzurum'da gün içinde sıcaklık 3 derece oldu.

Batı illerinin aksine bahardan kalma günlerden birini yaşayan Erzurum ve ilçelerinde bazı vatandaşlar evlerinin bahçesinde temizlik yaptı, semaverde çay demledi. Kent merkezi ve yine ilçelerinde cadde ve sokaklardaki karlar da yağar yağmaz, çıkan güneşle eridi.

Bu yıl batı ile iklimi değiştiklerini söyleyen Mehmet Eminbol, "Oltu ilçesinde yaşıyorum. Ocak ayını bahardan kalma bir ay olarak geçiriyoruz. Birkaç gün önce yağan küçük bir kar eridi. Karın yağmasını isteriz çünkü berekettir" dedi.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu Erzurum ve Erzincan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi görüleceğinin tahmin edildiğini bildirdi. Meteoroloji bölge genelinde kuvvetli rüzgar uyarısında da bulundu. Bu arada, bölgede ölçülen en düşük hava sıcaklığı Ağrı, Ardahan 0, Kars 1 ve Muş, Erzincan, Erzurum 3 ve Iğdır 7 derece olarak ölçüldü.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2021-01-17 15:36:15



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