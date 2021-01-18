Erzurum 2020 Vergi sonuçları açıklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum 2020 Vergi sonuçları açıklandı

İHA

Erzurum 2020 Vergi sonuçları açıklandı

Erzurum’da 2020 yılında tahakkuk eden 2 milyar 172 milyon TL tutarındaki verginin 1 milyar 479 milyonluk dilimi tahsil edildi. İlde tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı yüzde 68,11 olarak açıklandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2020 yılı İller İtibariyle Merkezi Yönetim Bütçe İstatistiklerini paylaştı. Erzurum’da 2020 yılında tahakkuk eden 2 milyar 172 milyon TL tutarındaki verginin 1 milyar 479 milyonluk dilimi tahsil edildi. İlde tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı yüzde 68,11 olarak açıklandı.
Erzurum 2020 Ayı Verileri
Erzurum 2020 yılı vergi tahsilat oranı yüzde 68,11 olarak kaydedildi. İl, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi ve Doğu Anadolu illeri tahsilat ortalamalarını geçti. Bölgede vergi tahsilatının tahakkuka oranı sıralamasında Tunceli ilk sırada yer alırken, Erzurum tahakkuk eden vergide 2’inci, tahsil edilen vergide 1, tahsilat oranında ise 7’inci sırada yer aldı.
2020 Tahsilat Oranları ve Erzurum
Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı Erzurum’da yüzde 68,11, KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 69,05, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 67,46, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 60,79, Türkiye’de yüzde 77.2 oldu.
Tahakkukta Bölgesel Veriler ve Erzurum
DOSİAD analizlerine göre, Tahakkuk eden vergi tutarı Erzurum’da 2,1 milyar, KUDAKA istatistik Bölgesinde 2,8 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 4,7 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 13,9 milyar TL olarak açıklandı. Erzurum’un tahakkuk eden vergi tutarı payı KUDAKA bölgesinde yüzde 76, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde yüzde 46, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 15.6 olarak aktarıldı.
2020 Tahsilat Bölgesel Payları
2020 yılında tahsil eden vergi tutarı Erzurum’da 1,4 milyar, KUDAKA istatistik Bölgesinde 1,9 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 3,1 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 8,4 milyar TL oldu. Erzurum’un tahsil edilen vergi tutarı payı KUDAKA bölgesinde yüzde 75, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde yüzde 46,2, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 17, 5 olarak hesaplandı
2020 Bölge İlleri Tahsilat Oranları
Doğu Anadolu Bölgesi illeri bazında vergi tahsilat oranı Tunceli’de yüzde 65,08, Kars’ta yüzde 71,75, Erzurum’da yüzde 68,11, Ardahan’da yüzde 72,19, Bingöl’de yüzde 70,43, Muş’ta yüzde 67,33, Erzincan’da yüzde 71,71, Bitlis’te yüzde 63,42, Iğdır’da yüzde 57,20, Ağrı’da yüzde 62,93, Elazığ’da yüzde 70,38, Malatya’da yüzde 60,88, Van’da yüzde 45,62, Hakkari’de yüzde 41,88 olarak açıklandı.
Bölge İlleri Tahakkuk Eden Vergi
Bölge illeri kaydında tahakkuk eden vergi tutarı Tunceli’de 186.9 milyon, Ardahan’da 150.2 milyon, Kars’ta 519.2 milyon, Erzincan’da 540.3 milyon, Bingöl’de 372.2 milyon, Elazığ’da 1.8 milyar, Erzurum’da 21 milyar, Muş’ta 431.5 milyon, Bitlis’te 484.8 milyon, Ağrı’da 867.3 milyon, Malatya’da 2.1 milyar, Iğdır’da 344.0 milyon, Van’da 3.1 milyar, Hakkari’de 661.8 milyon TL olarak kaydedildi.
Erzurum Tahsilat Oranının da 27’inci Sırada
Erzurum vergi tahsilatının tahakkuka oranı bazında 27’inci sırayı aldı. Ülkede tahsilatın tahakkuka oranının en yüksek olduğu ilk 30 il; Kocaeli, Tunceli, Mersin, İzmir, Rize, Zonguldak, İstanbul, Hatay, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Trabzon, Samsun, K.Maraş, Ankara, Bayburt, Ardahan, Yalova, Kars, Erzincan, Isparta, Manisa, Bingöl, Elazığ, Kastamonu, Balıkesir, Erzurum, Muş, Ordu, Nevşehir olarak kaydedildi.
Erzurum Tahakkukta 33’üncü Sırada
Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerine göre, Erzurum tahakkuk eden vergi tutarı yüksekliği ölçeğinde iller sıralamasında 33’üncü sırayı aldı. Ülkede tahakkuk eden vergi miktarının en yüksek olduğu 35 il; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Mersin, Antalya, Hatay, Adana, Tekirdağ, Konya, Manisa, Gaziantep, Denizli, Kayseri, Zonguldak, Samsun, Muğla, Balıkesir, Diyarbakır, Eskişehir, Aydın, Trabzon, Urfa, Çanakkale, Sakarya, Van, K.Maraş, Mardin, Yalova, Sivas, Malatya, Erzurum, Edirne, Afyonkarahisar olarak açıklandı.
Erzurum Tahsilatta 30’uncu Sırada
Erzurum 9 aylık kayıtta vergi tahsilatının en yüksek olduğu 30 il içinde yer aldı. Tahsilat tutarının en yüksek olduğu 30 il; İstanbul, İzmir, Kocaeli, Ankara, Bursa, Mersin, Hatay, Antalya, Tekirdağ, Adana, Manisa, Konya, Zonguldak, Samsun, Kayseri, Gaziantep, Muğla, Denizli, Balıkesir, Eskişehir, Trabzon, Çanakkale, Diyarbakır, Aydın, K.Maraş, Urfa, Yalova, Edirne, Rize, Erzurum olarak sıralandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sporcular gece kayağı ile yarışmalara hazırlanıyorlar
YEREL HABERLER Sporcular gece kayağı ile yarışmalara hazırlanıyorlar
BB Erzurumspor, Kasımpaşa hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Kasımpaşa hazırlıklarını tamamladı
Yurdun batısında kar, doğusunda bahar havası
YEREL HABERLER Yurdun batısında kar, doğusunda bahar havası
Ata Karmer rehberlik çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Ata Karmer rehberlik çalışmalarına devam ediyor
MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın’ın annesi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın’ın annesi son ...
Tekman’da 30 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Tekman’da 30 köy yolu ulaşıma kapandı
Çat’ta lavanta üretimi için protokol imzalandı
YEREL HABERLER Çat’ta lavanta üretimi için protokol imzalandı
Seren Serengil Palandöken'de, kayak yaptı
YEREL HABERLER Seren Serengil Palandöken'de, kayak yaptı
Doğum sancısı başlayan kadın için seferber oldular
YEREL HABERLER Doğum sancısı başlayan kadın için seferber oldular
Soba zehirlenmelerine karşı jel üretti
YEREL HABERLER Soba zehirlenmelerine karşı jel üretti
Aydemir 2021 Erzurum yatırım programını paylaştı Aydemir: Dünya salgını, biz yatırımları konuşuyoruz’ Aydemir Erzurum yatırım ortamını değerlendirdi Aydemir’den Oltu, Uzundere ve Tortum buluşması Aydemir Ilıca Jeotermal yatırımını inceledi
YEREL HABERLER Aydemir 2021 Erzurum yatırım programını ...
Seren Serengil Palandöken’de moral depoluyor
YEREL HABERLER Seren Serengil Palandöken’de moral depoluyor
Hakan hocadan ‘İkindi Temrinleri’
YEREL HABERLER Hakan hocadan ‘İkindi Temrinleri’
Erzurum’da 2020’de 9 bin 937 konut satıldı
YEREL HABERLER Erzurum’da 2020’de 9 bin 937 konut satıldı
Erzurum'da 'buz heykel' sergisi
YEREL HABERLER Erzurum'da 'buz heykel' sergisi
Çelebi: ‘Tıp fakültemiz yatırım programına alındı’
YEREL HABERLER Çelebi: ‘Tıp fakültemiz yatırım programına alındı’
Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları hastanesi açıldı
YEREL HABERLER Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları hastanesi açıldı
Palandöken'de, kısıtlamada kayak keyfi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Palandöken'de, kısıtlamada kayak keyfi/ Ek ...
Erzurum Nakdi kredide ilk sırada
YEREL HABERLER Erzurum Nakdi kredide ilk sırada
Trafik kazası mağdurlarını sevindirecek haber
YEREL HABERLER Trafik kazası mağdurlarını sevindirecek haber
Kadın Kooperatifçilere anlamlı ziyaret Demir’den Kadın Girişimcilere Destek
YEREL HABERLER Kadın Kooperatifçilere anlamlı ziyaret Demir’den ...
Özlenen kar Oltu’ya yağdı Oltu’da muhteşem kar manzaraları
YEREL HABERLER Özlenen kar Oltu’ya yağdı Oltu’da muhteşem kar ...
Palandöken'de, kısıtlamada kayak keyfi
YEREL HABERLER Palandöken'de, kısıtlamada kayak keyfi
Olur’da yaban hayatı koruma amaçlı doğaya yem ve ot bıraktılar
YEREL HABERLER Olur’da yaban hayatı koruma amaçlı doğaya yem ve ot ...