Erzurum kar’a teslim

Erzurum’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Dün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaza bürünürken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, sorumluluk sahalarında olan Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan ve Ardahan’da yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı, Iğdır çevresinin karla karışık yağmurlu geçeceği; gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesinin görüleceği belirtildi.

Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Ağrı çevrelerinde kuvvetli (4060 km/sa.) esmesi beklendiği belirtilen açıklamada, Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli rüzgâr (4060 km/sa.) beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ayrıca bölge genelinde dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesi beklendiğinden vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmaları gerektiği belirtilerek, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis hadisesi beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

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