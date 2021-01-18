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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batı illerinde kış, Oltu’da bahar havası

İHA

Batı illerinde kış, Oltu’da bahar havası

İklimler batı ile yer değiştirdi. Doğuda bahar, batıda soğuk hava hüküm sürüyor.
Türkiye'nin batısında etkili olan kar yağışının aksine kışla bütünleşen doğu illerinde bahar havası yaşanırken Erzurum, son otuz yılın en sıcak Ocak ayını geçiriyor.
Batı illerinin aksine bahardan kalma günlerden birini yaşayan Erzurum'un Oltu ilçesinde bazı vatandaşlar evlerinin bahçesinde temizlik yaptı, semaverde çay demledi.
Kent merkezi ve yine ilçelerinde cadde ve sokaklardaki karlar da yağar yağmaz, çıkan güneşle eridi.
Bu yıl batı ile iklimi değiştiklerini söyleyen Öner Elibol, "Oltu ilçesinde yaşıyorum. Bu sene batı ile iklimleri değiştik, televizyonlardan izlediğimiz kadarıyla batıda 20 ile 40 cm arası kar var biz burada Ocak ayını bahardan kalma bir ay olarak geçiriyoruz. Birkaç gün önce yağan kar eridi. Karın yağmasını isteriz çünkü berekettir" dedi.

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