Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanlığının Mart ayında yapılacak olan seçim için Elektronikçiler Odası Başkanı Necmettin Söğütlü adaylığını açıkladı.

Esnafın zor ve yıpratıcı bir süreçten geçtiğini ifade eden Başkan adayı Söğütlü, Ekonomin temel taşı olan esnaf ve sanatkarların maalesef gelir düzeyi düşüklüğü, teminat yetersizliği ve krediye ulaşmada büyük sıkıntılar yaşadığını söyledi.

Söğütlü, “Erzurum ilinde Elektronik sektöründe adından söz ettiren Elektronik firması olarak 40 yıldır esnaflık yapmaktayım. Şuan devam ettirdiğim Elektronikçiler Odası Başkanlığı görevini yürütürken yine aynı zamanda Ankara Elektronikçiler Federasyon Yönetim Kurulu üyesiyim. Esnaf olarak esnafın durumunu iyi bilen biriyim. Esnafımız zor ve yıpratıcı bir süreçten geçiyor. Ekonomimizin temel taşı olan esnaf ve sanatkarlarımız maalesef gelir düzeyi düşüklüğü, teminat yetersizliği ve krediye ulaşmada büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Bizler bunun bilincindeyiz ve esnaf olduğumuz içinde onları en iyi anlayan olduğumuzu belirtmek istiyorum. Adil ve dürüst bir yönetim şekli ile üyelerimize seçilirsek hizmet edeceğimizden herkes emin olsun. Her zaman esnafımızın yanında olacağım. Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliğimizin imkanlarını daha çok esnafımıza, kolay, hızlı ve etkin bir şekilde sunmak adına yönetime talip olduk. Yapacak çok işimiz ve yeniliklerimiz olacak.” dedi

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