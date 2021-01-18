Erzurum - Horasan karayolunda kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor

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Erzurum Horasan Ağrı karayolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. AğrıHorasanErzurum karayolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, AğrıHorasanErzurum karayolunda Hamamdere mevkiinde öğle saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışına yakalanan uluslararası yük taşımacılığı yapan tır sürücüleri zor anlar yaşadı. Birçok tır sürücüsü, yolda ilerleyemeyince araçlarını yol kenarına çekip beklemek zorunda kaldı. Karayolları ekipleri de karayolunda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

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