Karla birleşen tarihi mekanlarda eşsiz manzaralar

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Erzurum’da etkili olan kar yağışı tarihi mekanları kar altında bıraktı ortaya eşsiz manzaralar çıktı.

Erzurum’da etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Kar yağışının etkisiyle Erzurum Kalesi, Çifte Minareler gibi tarihi mekanlar da kartpostallık görüntüler oluştu. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar tarihi mekanlarda fotoğraf çektirmeye akın etti. Karla bütünleşen tarihi mekanlar havadan görüntülendi.

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