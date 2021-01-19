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Başkan Sekmen Aşkale için müjde verdi Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen’e Aşkale’de yoğun ilgi

İHA

Başkan Sekmen Aşkale için müjde verdi Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen’e Aşkale’de yoğun ilgi

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “2021 yılı Aşkale için yatırım yılı olacak” dedi ve müjdeleri peş peşe sıraladı.
Bir dizi çalışma programı için Aşkale'yi ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Aşkale için yapılması gereken çalışmaları yerinde inceledi.
Başkan Sekmen'i Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Ak Parti İlçe Başkanı A. Kerim Polat, Gençlik Kolları Başkanı Enes Gülşahin, Kadın Kolları Başkanı, Emine Aras, İl ve İlçe Meclis üyeleri ve partililer karşıladı.
Başkan Sekmen İlk ziyaretini Ak Parti binasına gerçekleştirdi. Toplantı salonunda İlçe Başkanı A.Kerim Polat, Başkan Sekmen'e itafen yaptığı konuşmasında, yıllar önce İspir’de kendisiyle karşılaşmalarından bir hatıra anlattı, daha sonrada ilçeyi ziyaret ettikleri için teşekkür etti. Başkan Sekmen daha sonra Belediye'ye ziyaret gerçekleşti.
Aşkale Belediyesi'ndeki ziyarette konuşan Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, “İlçe Belediye Başkanlığında 3. Dönemi yürütüyorum, bu 3 dönem içerisinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ile birlikte uyum içerisinde yapılması gereken çalışmalar hakkında sürekli istişare içerisindeyiz.
Daha önceki görevlerimizde de bir çok çalışmalarda yanımızda olan başkanımız Mehmet Sekmen beye teşekkür ediyorum. 2021 yılı içinde yapılması gereken işler hakkında kendilerine bilgiler verdik, bu çalışmaları plan ve projeleri birliktelik içerisinde yapmaya devam edeceğiz. Belediye çalışmalarımızda her zaman yanımızda ve her zaman destek oldular. Şimdi yatırım ve çalışmalarımızda Büyükşehir Belediyemizle birlikte 2021 yılı inşallah bizim, Aşkale'mizin yılı olacaktır." dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise konuşmalarında "Aşkale her zaman misafirperverliği ile ön plana çıkıyor ve yine bizleri onure ettiler. Öncelikle bu sıcak karşılamalarından dolayı, Ak Parti İlçe Başkanım, A. Kerim Polat,a Belediye Başkanım Ahmet Yaptırmış'a, Gençlik ve Kadın Kolları Başkanlarıma, Meclis üyelerimize ve partili hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Aşkale ziyaretimizde ilçemiz için yapılması gereken işler ve çalışmalar hakkında gerekli bilgiler aldık, yapılacak olan projelerin hayata geçirilmesi noktasında yerlerinde incelemelerde bulunduk.
Aşkale'ye müjdelerimiz var bunlar için Aşkale Belediyesi ile ortak hareketle 2021 yılında hepsinin yapılmaları için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.
İlçemizde bir kaç noktada, Kentsel dönüşüm olsun, Kültür Merkezi Olsun, Kadınlarımıza yönelik iş istihdamı olsun, HES Göleti yanında 20 bin metre kare üzerinde kurulacak olan Millet Bahçesi olsun, ilçe Merkezinde Bulunan Mülkiyeti Belediyemiz bünyesinde bulunan boş alan üzerine 150 konut ve ticaret haneler ve çevre düzenlemesi olsun, grup köy yollarının asfaltlanması olsun, köprü ve menfezlerin yapımı olsun ve bunun yanı sıra yine köylerimizde çiftçilik ve hayvancılık yapan vatandaşlarımızın hayvanlarının su içmeleri ve arazi sulamaları için göletlerin yapılması konusunda elimizden ne geliyorsa yapacağız." dedi.

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