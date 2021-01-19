ETÜ ile Tez-Koop-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

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Erzurum Teknik Üniversitesi ile TezKoopİş Sendikası arasında, üniversitede çalışan daimi işçiler adına toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Senato Toplantı Odası’nda gerçekleştirilen imza törenine, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kaymaz, Genel Sekreter Doç. Dr. Tuba Yetim, Personel Daire Başkanı Abdulmütalip Çetin, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Mahmut Dilber, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Süleyman Kara, Hukuk Müşaviri Av. Gamze Karadağ Küçük, Şube Müdürü Hasan Ağırman, TezKoopİş Sendikası Genel Sekreteri Hakan Bozkurt, TezKoopİş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Hakan Kurt ve yetkili sendika üyeleri katıldı.

Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak yaptığı açıklamada, “Üniversitemizde düzenli ve verimli çalışmayı sağlamak, üretimi artırmak, işçilerimizin hak ve menfaatlerini teminat altına almak amacıyla imzalanan toplu iş sözleşmesinin, Üniversitemiz ve işçilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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