Başkan Demirdöğen, DAP personeline “Proje Yönetimi” eğitimi verdi

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, DAP personeline önemli kazanımlar sağlayacak “Proje Yönetimi” eğitimi verdi.

DAP İdaresi eğitim salonunda, iki farklı oturumda ve pandemi kurallarına uyularak iki gurup halinde planlanan eğitim, Kurum Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen tarafından verildi. Birinci gün, Eğitim, Sunum ve Moderasyon Teknikleri konusunda bilgi veren Demirdöğen, ikinci oturumda ise gruplara Proje Döngü Yönetimi (PCM) konularını işledi.

Projenin, rutin bir iş olmadığı üzerinde duran Başkan Demirdöğen, “Projeler, planlanmış bir sürede ve planlanmış bir maliyetle, daha önce açıkça tanımlanmış bir hedefi gerçekleştirirler” dedi.

Projelerin geçici ve sonlu olduğunu belirten Demirdöğen, proje yönetiminin kapsam, zaman, maliyet ve kalite unsurlarının projenin başarısını belirlediğini ifade etti. Projelerin, farklı sonuçlar üretmesi bakımından değerlendirilmesi gerektiğini belirten Başkan Demirdöğen, “Kaliteden ödün verilerek zamanında ve öngörülen bütçe sınırları içerisinde bitirilen bir projenin başarılı olduğunu söylemek doğru olmaz. Projeleri, farklı sonuçlar üretmesi bakımından değerlendirmek gerekir” dedi.

Eğitime kurum personelleri yoğun ilgi gösterdi.

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