Öğretmenlerden “amigurumi örgü” ile farkındalık projesi

Erzurum’da görev yapan öğretmenler Amigurumi örgü yöntemini kullanarak özel gereksinimli bebekler, hayvanlar ve insan figürleri tasarlayarak farkındalık oluşturdular.

Kazım Yurdalan TOKİ İlkokulu sınıf öğretmenleri Esra Aksoy, Zarife Özkan, Sevtap Burçin Ekinci ve Meryem Eraçıkar EGuruming isimli eTwinning projelerini Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz’a tanıttılar. Kuruculuğunu Esra Aksoy’un Bilecik’ten Nazlı Arslan Gül ile yaptığı bu projede öğrenciler velileriyle işbirliği içerisinde amigurumi örgü yöntemini kullanarak el emekleri ile belirli gün ve haftalara uygun özel gereksinimli bebekler, hayvanlar ve insan figürleri tasarlayarak farkındalık oluşturmaya çalışıyorlar. Öğrencilerin belirli gün ve haftalara uygun olarak Web 2.0 araçları ile yapmış oldukları çizimlerden en çok beğenilen 3 tasarım, veliler tarafından amigurumi tekniği ile örülüyor. Öncesinde çevrim içi atölye düzenlenerek velilere tarifler çıkarılıyor ve yapım aşamaları öğretmenler tarafından gösteriliyor.

Ekim ayında Hayvanları Koruma Haftası’nda örülen hayvan figürleri ile başlayan projede, Kasım ayında Lösemili Çocuklar Haftası, Aralık ayında Dünya Engelliler Günü kapsamında ise Beyaz Baston Görme Engelliler Haftasına dikkat çekerek devam ediyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında tasarlanıp örülen millî paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı ve ressam Frida Kahlo bebekleri büyük ilgi gördü.

Kazım Yurdalan TOKİ İlkokulu Öğretmeni Esra Aksoy, projede öğrenciler kadar velilerin de aktif olduklarını, velilerin atölyelerde öğrenmiş oldukları bilgilerle farklı el yapımı oyuncaklar da örebildiklerini ve bundan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

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