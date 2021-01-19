Erzurum'da 400 engelliye aşı çalışması başladı

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Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)-ERZURUM'da Covid-19'la mücadele kapsamında 400'e yakın engellinin koronavirüs aşısının uygulanmasına başlandı.

Erzurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı bakım merkezlerinde kalan engeliler için aşı çalışması bugün başladı. Güzide Bakım Merkezi'nde kalan 400'e yakın zihinsel, ruhsal ve bedensel engelli ile 255 personelin ilk doz aşıları yapıldı. Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen sağlık çalışanları aşı uygulamasından isimlerini belirledikleri engellilere ilk doz aşılarını bakım merkezi görevlilerinin yardımıyla yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlbaş, "Merkezlerimizde ruhsal, zihinsel, bedensel engelli bakımı zor olan hastalarımızdan yaklaşık 400'ü aşılanacak. Buradalarda görevli 255 kadar personel de aşı olacak. Engelli, zihinsel engelliler için vasi kararı gerikiyordu. Ailelerin yüzde 97'si aşı olmasını kabul etti" dedi.

Bakım merkezinde bugün başlayan aşı çalışmaları yarın da devam edecek. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2021-01-19 15:54:22



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