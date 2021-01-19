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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum’da Bakımevinde kalan yaşlılar aşılanmaya başlandı

İHA

Erzurum’da Bakımevinde kalan yaşlılar aşılanmaya başlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Erzurum Valiliği Özel Güzide Bakım Merkezinde kalan yaşlılara yönelik aşılama çalışması yapıldı.
Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görevli 112 Sağlık çalışanları Özel Güzide Bakım Merkezine gelerek burada kalan yaşlılara yönelik aşılama yaptılar.
60 personelin görev yaptığı Özel Güzide Bakım Merkezinde Ruhsal, Bedensel ve Zihinsel engelli toplam 108 bakıma muhtaç vatandaşa ev sahipliği yapıyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş aşı yapılan Özel Güzide Bakım evinde konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile ortaklaşa Türkiye genelinde bakım merkezleri, engelsiz yaşam merkezlerinde vatandaşlara uygulanmak üzere aşılamalar başladı. Türkiye’de olduğu gibi Erzurum’da da aşı çalışmaları başladı. Bakım Merkezlerimizde ruhsal, zihinsel ve bedensel engelli vatandaşlar kalmaktadır. Özellikle aileleri tarafından bakıma muhtaç engelli vatandaşlara da hizmet veriliyor. Erzurum ilinde yaklaşık 400 engelli vatandaşlarımız aşı olacak. Bakım evlerinde görevli yaklaşık 250 personel de aşı olacak. Bakıma muhtaç kişilerin aileleri ile görüşmeler sonucunda çoğu vatandaşın yakını bu aşılamayı kabul ettiler. Yakınları aşı olmalarını istiyor. Bakım evlerinde 9 aydan fazla personel öz veri ile vardiyalı olarak çalışıyor. Sağlık Bakanlığı personele Covit19 konusunda bilgilendirme yaptı. Bakım evlerine giriş ve çıkışlar yasaklandı. Geliri yüksek ülkeler ve Türkiye’nin başarısı gözler önünde. Yaşlılarımız bizlerin göz bebeği ve çok değerlilerdir. Erzurum Valiliğinde Pandemi konusunda sürekli uyarılarda bulundu. Sağlık çalışanları bildiğiniz gibi bu süreçte çok yoruldu. Günlerce evlerine gitmeyen personeller oldu. Bizim işimiz ve işimizi de severek yapıyoruz. Başta Sağlık Bakanım Dr. Fahrettin Koca’ya, İl Valiliğimize, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz yapılan çalışmaları harfiyen takip etti. 9 aylık bir vardiya çalışmalarının artık sonuna yaklaşıyoruz. Erzurum’da 4 merkez bulunuyor. Üç özel bakım merkezimi var. Bir resmi Engelsiz Yaşam Merkezimiz bulunuyor. Bu merkezlerde 400 engelli kardeşimiz barınıyor” dedi.
İl Müdürü Cemil İlbaş’ın açıklamasından sonra 112 Sağlık ekibi Özel Güzide Bakım evine gelerek hazırlıklarını yaptı ve aşılama işlemlerine başlanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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