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Aydemir: ‘İnsanlık katillerini telin ediyoruz’ Aydemir: ‘Azerbaycanla acımız bir’ Aydemir: Türk Milleti mazlumların hamisidir’

İHA

Aydemir: ‘İnsanlık katillerini telin ediyoruz’ Aydemir: ‘Azerbaycanla acımız bir’ Aydemir: Türk Milleti mazlumların hamisidir’

AK Parti Erzurum Milletvekili, TBMM Türkmenistan Dostluk Grubu Başkanı İbrahim Aydemir, ‘Kardeş Azerbaycan’ın 30 yıldır dinmeyen Kara Ocak katliamı acısını paylaşıyor, hunharca katledilen 147 şehidi rahmetle anıyor, insanlık katillerini telin ediyoruz. Dünya durdukça Şehitler Hiyabanını şereflendiren mazlum kardeşlerimiz unutulmayacak, küresel vicdan ve Türk Milleti bu acıyı unutturmayacaktır. ‘ dedi.
20 Yanvar: Kara Sayfa
20 Ocak 1990’da işlenen katliamın İnsanlık tarihinde bir kara sayfa olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Yeryüzünde mazlum milletlerin hamisi Yüce Türk Milleti Karabağ Zaferinde olduğu gibi, imanlı, kararlı ve asil duruşuyla hak ve haklının mücadelesini sürdürecek, insanlık katilleri daim kaybedecek, batıl ebediyen zail olacaktır. ‘ mesajını verdi.
Tek Millet İki Devlet
Milletvekili Aydemir, ‘Tarihi, Dili, Dini ve Kültürü bir, Tek Millet iki devlet Türkiye Azerbaycan kardeşliği her dem diri kalacak,; Vahapzade’nin; ‘Biz tarihe sığınmadıg/Dünen varıg, bugün varıg/Biz geçmişe güvenerek/ geleceği adımlarıg’ vurgusunda ifade bulan tarih birliğimiz kaydında Türk Milleti, 20 Yanvar, Hocalı ve Karabağ şehitlerini yüreğinde yaşatacaktır. ‘ dedi.
‘Ana vatan diye biz göz açmışız’
Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da tarihi vakarına eş bir destan yazarak zulme dur dediğini hatırlatan Milletvekili Aydemir, ‘Şair Nebi Hezri’nin vurguladığı; ‘Ana Veten deye biz göz açmışık / Vermişik bu aşka üreyimizi / Eziz anaları Veten beslemiş / Ana da Vetençin doğmuştur bizi’ hakikatini tarihe kaydeden şehitleri rahmetle anıyor; Vahapzade’nin; ‘Şehid mezarları..Düşmen ganimi/Vetenin göğsünde vügarla durup/Menim varlığımı bir tasdig kimi/Yurdun sinesine möhrler vurup’ tespitini paylaşıyoruz. ‘ kaydını düştü

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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