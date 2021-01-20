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Erzurum'da buz sarkıtlarının boyu 2 metreye ulaştı

DHA

Erzurum'da buz sarkıtlarının boyu 2 metreye ulaştı


Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)YOĞUN kar yağışının ardından dondurucu soğukların etkisine giren Erzurum'da çatılardan sarkan buzların boyu 2 metreye ulaştı. Deniz seviyesinden 1853 metre yükseklikteki kent merkezinde çatılarda oluşan dev sarkıtlar görenleri şaşırtıyor.
Son 30 yılın en sıcak ocak ayının yaşandığı Erzurum kar yağışının etkisi altına girdi. Kar yağışı ile birilikte özellikle tek katlı yerleşim alanlarının çatı saçaklarında buz sarkıtları yerle birleşti. Gençler, boyları yaklaşık 2 metreyi bulan ve tablo gibi görüntüler oluşturan sarkıtlar önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu sarkıtlarının yüksek katlı binalarda oluşacağını söyleyen Erzurumlu Merve Turan, "Sarkıtlar tek katlı binada çok hoş görünüyor. Çatıdan uzayıp yere kadar uzanan sarkıtlar demir parmaklıkları andırıyor. Ama bunların yüksek binaların çatılarında oluşması büyük tehlike. Bu nedenle kışın saçak altlarında geçmemeye geçerken de kontrollü geçiriyoruz. Buz düşmesi sonucu önceki yıllarda yaralanan hatta ölen kişiler oldu. Kar yağışının ardından çatılarda oluşan buz sarkıtları güzellikleri ile birlikte hayatı da olumsuz etkiliyor" diye konuştu.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi çatılarda uzayan buz sarkıtlarının kırılması için bir tim oluştururken, yüksek katlı binalarda buz sarkıtlarının oluşmasıyla birlikte çalışmalara başlayacakları bildirildi.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2021-01-20 11:44:39

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