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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TDED Şube Başkanı Ertaş’tan Farabi teşekkürü

İHA

TDED Şube Başkanı Ertaş’tan Farabi teşekkürü

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş “BM 2020 Farabi Yılı” kapsamında Erzurum’da yapılan faaliyetleri değerlendirip konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik bir açıklama yaptı.
Büyük Türk düşünürü Farabi’nin adının 2020 BM yılı ilan edilmesinin gurur verici ancak 2020’yi saran Kovit19 salgının Farabi Yılı etkinlikleri için bir talihsizlik olduğunu belirten TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş her şeye rağmen Farabi Yılı ile ilgili Erzurum’da yapılan işlerin takdiri hak ettiğini söyledi.
Ertaş’ın açıklaması şöyle: “Birleşmiş Milletler (UNESCO) 2020’yi büyük Türk düşünürü ve filozofu “Farabî Yılı” ilan etmişti. 2020’de dünyayı etkisi altına alan Kovit19 salgını nedeniyle birçok etkinlik ve program ya iptal edildi ya alışılmışın dışında çevrimiçi yapıldı. BM Farabi Yılı etkinlikleri de salgın sürecinden nasibini aldı. Öyle ki tüm dünyada “Farabî Yılı Açılış Programı” Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly’nin katılımıyla Atatürk Üniversitesi’nde 14 Mart’ta Erzurum’da yapılacaktı ki Türkiye’de 12 Mart’ta alınan tedbir kararları kapsamında bu program yapılamadı.
Tüm olumsuzluklara rağmen TDED Erzurum’un ve EkoAvrasya’nın teklifiyle Erzurum valiliği Dadaşkent’te bir ilkokula “Farabi” adını verdi. Eğitim yuvasına İbni Sina, Mümtaz Turhan, Fuat Sezgin, Nurettin Yopçu gibi Farabi adının verilmesi bu kıymetli ismin yeni nesillerce tanınmasına vesile olacaktır. Farabi sadece doğu medeniyetinin değil Batı medeniyetinin yakından tanıdığı, okuduğu ve Aristo’dan sonra “İkinci Hoca” (Muallimi Sâni) lakabını taktığı bir büyük isimdir. Ayrıca yine Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen ile görüşmelerimiz sonucu Recep Tayyip Erdoğan Fuar Alanı’nın önündeki caddeyi de içine alan halk arasında ‘eski havaalanı yolu” olarak bilinen güzergâh ve çevresi EBB meclisinin kararıyla “Farabi Bulvarı” adını aldı. Okulun da bulvarın da açılışı yine salgın tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi. Yine TDED Erzurum Şubesi’nin teklifiyle Türkiye’nin önde gelen kültüredebiyat dergilerinden ‘Dil ve Edebiyat’ Farabi özel sayısı hazırladı. Derginin kapak resmini TDED Erzurum Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu çizdi.
BM Farabi Yılı açılış programı gerçekleşmiş olaydı dünya kültür dünyasının gözü Erzurum’da olacaktı ve şehrimizin ciddi tanıtımı olacaktı. Programın Kovit19 nedeniyle iki gün evvel iptaline rağmen program afişinin Türkiye’de ve Kazakistan basınında paylaşılmış olması şehrimiz adına bir hareketti. ‘Farabi ve Erdemli Şehir” başlıklı yapılacak panel Atatrük Üniversite’mizin yanında Yakutiye Belediyesi, Kazakistan Ankara Büyükelçiliği, EkoAvrasya ve TDED Erzurum birlikteliğiyle gerçekleşecekti.
Bu vesileyle TDED Erzurum Yönetim Kurulu olarak konu hakkında kamuoyunu bilgilendirir; konuya duyarlı olan Erzurum valimiz Okay Memiş'e, EBB Başkanımız Mehmet Sekmen'e, AÜ Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı'ya, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar'a, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz'a, desteklerinden dolayı EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren’e, Dil ve Edebiyat dergisi genel yayın yönetmeni Üzeyir İlbak'a teşekkür ederiz.”

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