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DAİB'den 2020'de 2 milyar 68 milyon dolarlık ihracat

DHA

DAİB'den 2020'de 2 milyar 68 milyon dolarlık ihracat


Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)DOĞU Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, pandemiye rağmen 2020 yılında ihracat oranlarının yüzde 12 artarak 2 milyar 68 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin Doğu ihracatçısı için büyük bir imkan olduğunu belirten Tanrıver, Türk Cumhuriyetlerinin ihtiyaçlarıyla ilgili bir kitapçık hazırlayarak ihracatçılara dağıtacaklarını belirtti.
DAİB Başkanı Ethem Tanrıver, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte 2020 ihracatını değerlendirdi. 17 ili kapsayan DAİB'in 29 bin üyesi olduğunu belirten Tanrıver, 8 ilde irtibat ofisi olduğunu bildirdi. Bölge ihracatına güzel bir ivme kazandırdıklarını ifade eden Tanrıver, pandemi ve yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen hedefledikleri ihracat rakamını yakaladıklarını kaydetti. Tanrıver, "2020'de pandemi, kriz ve bütün olumsuzluklara rağmen 2 milyar 68 milyon dolarla ihracatı kapattık. Bir önceki yıla göre ihracat artışımız yüzde 12 artış oldu. Yaşanan daralmaya rağmen biz büyüdük" dedi.
'DÜNYA YÜZDE 5 DARALDI AMA BİZ YÜZDE 12 BÜYÜDÜK'
Geçen yıl ilk 3 ayda düşüş yaşayan ihracatın haziran sonrası sürekli yükseldiğini vurgulayan Tanrıver, "Dünyada yüzde 5 daraldı ama biz yüzde 12 büyüdük. Aktif ihracatçı sayımız 2 bin 615 oldu. 385 yeni üyemiz oldu. Bunların 241'i geçen yıl ilk defa ihracat yaptı. Bölgede ihracat yapan firmalarımıza 155 yeşil pasaport verilmesini sağladık. 195 ülkeye ihracat yaptık. Geçen sene 516 milyon 131 bin dolarla en büyük ihracatı Irak'a gerçekleştirdik. DAİB olarak Irak'tan sonra en çok ihracatı 133 milyor 747 bin dolar ile Azerbaycan-Nahçivan, 121 milyon 118 bin dolarla Almanya, 102 milyon 796 bin dolarla İran'a yaptık. Bölgemizden geçen sene yapılan ihracatta ilk sırayı 250 milyon 715 bin dolarla kimyevi madde ve mamüller, 229 milyon dolar ile makine 218 milyon dolar ile hazır giyim, konfeksiyon sektörü aldı" diye konuştu. 
'ÜRETİM OLMAZSA GELİP GİDENLERE BAKARIZ'
İhracat treninin bölgeden geçmesinin önemli bir imkan olduğunu ifade eden Tanrıver, şunları söyledi:
"Çin'e giden ihracat treni buradan geçti. Dünyada artık uzaklıklar kalmadı. İngiltere'den yola çıkan tren Çin'e kadar gidecek, bu çok büyük avantaj. Bunu iyi değerlendirmek lazım. Bunun ters etkisi de olabilir. Çin'den gelen malzeme ta İngiltere'ye kadar bizim önümüzden geçip gidecek. Bizim hızlı bir şekilde üretime geçmemiz lazım. Üretim olduğu sürece sıkıntı olmaz. Yoksa İngiltere'den ya da Çin'den yüklenen malzeme gözümüzün önünden geçip gider. Buradan geçen trenin bizim için imkanları da oldu. Geçen yıl ihracat treniyle maden firmasıyla Gürcistan'a ihracat yaptık, tarım ürünleri ticaretini gerçekleştirdik. Tren bizim için ticarette kolaylaştırıcı unsur oldu."
'ÜLKELERİN İHTİYACINI ARAŞTIRIYORUZ'
Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin büyük bir imkanı da beraberinde getirdiğini kaydeden Tanrıver, "Artık Türk cumhuriyetlerine hızlı ulaşacağız. Kardeş ülkelere daha hızlı hizmet edeceğiz. Bizim ürünlerimiz kardeş ülkelere satılacak kalitede malzemeler. Biz bunları hızlı bir şekilde oralara ulaştırmak için oradaki firmalarla irtibata geçmeye başladık. Ayrıca o bölgelerin ne ihtiyacı var, neler istiyorlar konusunda bir araştırma içindeyiz. 10-15 günde bunu bir kitapçık haline getirip firmalarımıza dağıtacağız. Bölgemizde bölge ülkelerinin ihtiyacı olan ürünler var, zaten oralardan talep de gelmeye başladı. Bizim artık koşmamız gerekiyor. Yoksa Karabağ da açılır, tren de gelir. Biri gelir biri geçer. Biz de bakarız" diye konuştu.DHA-Ekonomi Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2021-01-20 12:53:36

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