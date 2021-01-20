DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Tanrıver: "Karabağ sorununun çözülmüş olması ihracatçının umutlarını artırmıştır’

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, AzerbaycanKarabağ koridorunun açılması ile bölge ihracatında yeni hedeflerin oluşacağına dikkati çekerek, ‘‘Karabağ sorununun çözülmüş olması ihracatçının umutlarını artırmıştır’ dedi.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Sway Otel'de basın toplantısı gerçekleştirdi. 2020 yılını değerlendiren Tanrıver, korona salgınına rağmen bölgeden ve Erzurum’dan yapılan ihracatın 2019 yılına göre artarak devam ettiğini söyledi. Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği 2020 yılı ihracatının 2 milyar 68 milyon dolara ulaştığını anlatan Tanrıver, 2020’de 2 bin 605 firma ile 195 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi. Toplam üye sayılarının 27 bin 983’ü bulduğuna dikkat çeken Tanrıver, 2020 yılında aktif ihracat yapan firma sayısının da diğer yıllara oranla artarak 2 bin 615’i bulduğunu belirtti.



Hükümetten yeşil pasaport desteği

Hükümetin ihracatçılara yönelik desteklerinin sürdüğünü, ihracatın daha kolay hale gelmesi bakımından hükümetin yeşil pasaport desteği verdiğine işaret eden Tanrıver, "Her türlü destek için hükümetimize, Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Sektör bazında 2020 yılında en çok 15 sektörde ihracatın yapıldığını anlatan Tanrıver, bunların kimya, makine, hazır giyim, yaş meyve sebze, elik, mobilya, otomotiv, çimento, elektrik, demir, maden, iklimlendirme, su ürünleri, hayvan maması, hububat ve tekstil olduğunu kaydetti. En çok ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı Irak’ın aldığını ifade eden Tanrıver, sırasıyla AzerbaycanNahçivan, Almanya, İran, Libya, İsrail, Suriye, Gürcistan, Belçika, Romanya, Birleşik Devletler, Çin Halk Cumhuriyeti, Kazakistan, Hollanda, Türkmenistan ve diğer bir çok ülkenin yer aldığını söyledi.

2019 yılında Erzurum’da 51 firmanın ihracat yaptığını, 2020 yılında ise 53 firmanın ihracat yaptığını hatırlatan Tanrıver, yine 2019 yılında Erzurum’dan 37 ülkeye ihracat yapıldığını, 2020 yılında ise 46 ülkeye ihraç işlemi gerçekleştirildiğini, Erzurum’un 2020 ihracatının 2019 yılına göre yüzde 13.37 artarak 30.8 milyon dolara ulaştığını söyledi.



‘‘Karabağ sorununun çözülmüş olması ihracatçının umutlarını artırmıştır"

DAİP Yönetim Kurulu Başkanı Tanrıver, AzerbaycanKarabağ koridorunun açılması ile Erzurum başta olmak üzere bölge ihracatında yeni hedeflerin oluşacağına dikkati çekerek, ‘‘Karabağ sorununun çözülmüş olması ihracatçının umutlarını artırmıştır" dedi.

Tanrıver, pandemi nedeniyle birçok işlemin sanal ortamda yapıldığına, eğitimlerin, fuarların bu ortamda gerçekleştirildiğine işaret ederek şunları söyledi:

“Pandemi bitse bile sanal ortamlar devam edecek. İnsanlar artık eticareti yoğun olarak kullanıyorlar. Erzurumlu esnaf ve ihracatçılar olarak eticaret noktasında biz de varız. Bir çalışma daha yaparak ihracatçılarımızın işlerini kolaylaştırmak amacıyla hangi ülkenin daha çok hangi ürüne ihtiyaç duyduğunu listeledik. Bunu bir kitapçık haline getirdik. 2021 yılında ihracat anlamında daha umutluyuz. Bütün amacımız ihracat bilincini yerleştirmektir. Bunu da yılmadan yapıyoruz. Çalışmalarımız sonucu bir noktaya geldiğimizi söyleyebiliriz.”

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