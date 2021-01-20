DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Tanrıver: "Karabağ sorununun çözülmüş olması ihracatçının umutlarını artırmıştır’

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Tanrıver: "Karabağ sorununun çözülmüş olması ihracatçının umutlarını artırmıştır’

İHA

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Tanrıver: "Karabağ sorununun çözülmüş olması ihracatçının umutlarını artırmıştır’

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, AzerbaycanKarabağ koridorunun açılması ile bölge ihracatında yeni hedeflerin oluşacağına dikkati çekerek, ‘‘Karabağ sorununun çözülmüş olması ihracatçının umutlarını artırmıştır’ dedi.
DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Sway Otel'de basın toplantısı gerçekleştirdi. 2020 yılını değerlendiren Tanrıver, korona salgınına rağmen bölgeden ve Erzurum’dan yapılan ihracatın 2019 yılına göre artarak devam ettiğini söyledi. Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği 2020 yılı ihracatının 2 milyar 68 milyon dolara ulaştığını anlatan Tanrıver, 2020’de 2 bin 605 firma ile 195 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi. Toplam üye sayılarının 27 bin 983’ü bulduğuna dikkat çeken Tanrıver, 2020 yılında aktif ihracat yapan firma sayısının da diğer yıllara oranla artarak 2 bin 615’i bulduğunu belirtti.

Hükümetten yeşil pasaport desteği
Hükümetin ihracatçılara yönelik desteklerinin sürdüğünü, ihracatın daha kolay hale gelmesi bakımından hükümetin yeşil pasaport desteği verdiğine işaret eden Tanrıver, "Her türlü destek için hükümetimize, Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.
Sektör bazında 2020 yılında en çok 15 sektörde ihracatın yapıldığını anlatan Tanrıver, bunların kimya, makine, hazır giyim, yaş meyve sebze, elik, mobilya, otomotiv, çimento, elektrik, demir, maden, iklimlendirme, su ürünleri, hayvan maması, hububat ve tekstil olduğunu kaydetti. En çok ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı Irak’ın aldığını ifade eden Tanrıver, sırasıyla AzerbaycanNahçivan, Almanya, İran, Libya, İsrail, Suriye, Gürcistan, Belçika, Romanya, Birleşik Devletler, Çin Halk Cumhuriyeti, Kazakistan, Hollanda, Türkmenistan ve diğer bir çok ülkenin yer aldığını söyledi.
2019 yılında Erzurum’da 51 firmanın ihracat yaptığını, 2020 yılında ise 53 firmanın ihracat yaptığını hatırlatan Tanrıver, yine 2019 yılında Erzurum’dan 37 ülkeye ihracat yapıldığını, 2020 yılında ise 46 ülkeye ihraç işlemi gerçekleştirildiğini, Erzurum’un 2020 ihracatının 2019 yılına göre yüzde 13.37 artarak 30.8 milyon dolara ulaştığını söyledi.

‘‘Karabağ sorununun çözülmüş olması ihracatçının umutlarını artırmıştır"
DAİP Yönetim Kurulu Başkanı Tanrıver, AzerbaycanKarabağ koridorunun açılması ile Erzurum başta olmak üzere bölge ihracatında yeni hedeflerin oluşacağına dikkati çekerek, ‘‘Karabağ sorununun çözülmüş olması ihracatçının umutlarını artırmıştır" dedi.
Tanrıver, pandemi nedeniyle birçok işlemin sanal ortamda yapıldığına, eğitimlerin, fuarların bu ortamda gerçekleştirildiğine işaret ederek şunları söyledi:
“Pandemi bitse bile sanal ortamlar devam edecek. İnsanlar artık eticareti yoğun olarak kullanıyorlar. Erzurumlu esnaf ve ihracatçılar olarak eticaret noktasında biz de varız. Bir çalışma daha yaparak ihracatçılarımızın işlerini kolaylaştırmak amacıyla hangi ülkenin daha çok hangi ürüne ihtiyaç duyduğunu listeledik. Bunu bir kitapçık haline getirdik. 2021 yılında ihracat anlamında daha umutluyuz. Bütün amacımız ihracat bilincini yerleştirmektir. Bunu da yılmadan yapıyoruz. Çalışmalarımız sonucu bir noktaya geldiğimizi söyleyebiliriz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aras EDAŞ “Sepetli Vinç” araçlarını filosuna kattı
YEREL HABERLER Aras EDAŞ “Sepetli Vinç” araçlarını filosuna kattı
DAİB'den 2020'de 2 milyar 68 milyon dolarlık ihracat
YEREL HABERLER DAİB'den 2020'de 2 milyar 68 milyon dolarlık ihracat
TDED Şube Başkanı Ertaş’tan Farabi teşekkürü
YEREL HABERLER TDED Şube Başkanı Ertaş’tan Farabi teşekkürü
13. Bölge Eczacı Odası’ndan vitamin açıklaması “Gıda takviyeleri ve vitaminler mutlaka Sağlık Bakanlığı kontrolünde olmalıdır”
YEREL HABERLER 13. Bölge Eczacı Odası’ndan vitamin açıklaması “Gıda ...
Yakutiye’de kar mesaisi
YEREL HABERLER Yakutiye’de kar mesaisi
Ulusal Tiyatro Sempozyumu düzenlendi
YEREL HABERLER Ulusal Tiyatro Sempozyumu düzenlendi
Erzurum'da buz sarkıtlarının boyu 2 metreye ulaştı
YEREL HABERLER Erzurum'da buz sarkıtlarının boyu 2 metreye ulaştı
Aydemir: ‘İnsanlık katillerini telin ediyoruz’ Aydemir: ‘Azerbaycanla acımız bir’ Aydemir: Türk Milleti mazlumların hamisidir’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘İnsanlık katillerini telin ...
Buzlu yolda şarampole düşen midibüs yol açma dozeri ile kurtarıldı
YEREL HABERLER Buzlu yolda şarampole düşen midibüs yol açma dozeri ...
Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadeleye devam ediyor Bin 500 personel ve bin araçla çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla ...
Erzurum'da 'kar dağları'nın geçilmesi için zorlu mücadele
YEREL HABERLER Erzurum'da 'kar dağları'nın geçilmesi için zorlu ...
İstinaf Başsavcılığı Leyla davasında bu kez Başkanlar Kurulu'na başvurdu
YEREL HABERLER İstinaf Başsavcılığı Leyla davasında bu kez Başkanlar ...
Aziziye’de karla mücadele seferberliği Başkan Orhan: “Ekiplerimiz 7/24 çalışıyor”
YEREL HABERLER Aziziye’de karla mücadele seferberliği Başkan Orhan: ...
Erzurum’da Bakımevinde kalan yaşlılar aşılanmaya başlandı
YEREL HABERLER Erzurum’da Bakımevinde kalan yaşlılar aşılanmaya ...
Erzurum'da 400 engelliye aşı çalışması başladı
YEREL HABERLER Erzurum'da 400 engelliye aşı çalışması başladı
Öğretmenlerden “amigurumi örgü” ile farkındalık projesi
YEREL HABERLER Öğretmenlerden “amigurumi örgü” ile farkındalık ...
Başkan Demirdöğen, DAP personeline “Proje Yönetimi” eğitimi verdi
YEREL HABERLER Başkan Demirdöğen, DAP personeline “Proje Yönetimi” ...
ETÜ ile Tez-Koop-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
YEREL HABERLER ETÜ ile Tez-Koop-İş Sendikası arasında toplu iş ...
Erzurum Havalimanı’nda karla mücadele Uçakların sorunsuz iniş ve kalkış yapmaları için ekipler görev başında
YEREL HABERLER Erzurum Havalimanı’nda karla mücadele Uçakların ...
Başkan Sekmen Aşkale için müjde verdi Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen’e Aşkale’de yoğun ilgi
YEREL HABERLER Başkan Sekmen Aşkale için müjde verdi Büyükşehir ...
Tortum İmam Hatipten öğrencilere tatil sürprizi
YEREL HABERLER Tortum İmam Hatipten öğrencilere tatil sürprizi
Erzurum’da hasta kurtarma operasyonu Tansiyon hastası karla mücadele ekiplerinin desteği ile ilçe merkezine getirildi Ambulans iş makinalarının açtığı yolda güçlükle köye varabildi
YEREL HABERLER Erzurum’da hasta kurtarma operasyonu Tansiyon hastası ...
Erzurum'da hastane dönüşü feci kaza; uzman çavuş, eşi ve oğlu öldü
YEREL HABERLER Erzurum'da hastane dönüşü feci kaza; uzman çavuş, eşi ...
Karla birleşen tarihi mekanlarda eşsiz manzaralar
YEREL HABERLER Karla birleşen tarihi mekanlarda eşsiz manzaralar