Türkiye’nin ilk online öğrenci kongresi ATATX2021 sona erdi

Atatürk Üniversitesi Transplantasyon Öğrenci Kulübü tarafından düzenlenen Türkiye’deki İlk Online Öğrenci Kongresi ATATX2021, “Multidisipliner Yaklaşımla Organ ve Doku Nakli” temasıyla 910 Ocak tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Atatürk Üniversitesi öğrenci kulüplerinden AtaTX’in düzenlediği ilk çevrimiçi kongreye yurt içi ve yurt dışından 8 farklı uzmanlık alanında 18 konuşmacı ve 5 ülkeden binin üzerinde öğrenci katıldı. Sözlü ve poster bildirilerin sunulduğu kongrede öğrenciler ve tüm katılımcılar alanında en yetkin akademisyenleri dinleme imkanı buldu.

ATATX2021’in açılış konuşmasını yapan Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Merkez Sorumlusu ve Kulüp Danışmanı Prof. Dr. Gürkan Öztürk, 3 yıl önce bölgede düşük organ bağışı oranlarının sebeplerini değerlendirmek ve bunlara çözüm üretmek için çıkılan bu yolda gerek literatürel taramalar gerekse ulusal organizasyonlara katılım sağlayarak üye öğrencilerin organ nakli ve bağışı hakkında farkındalığını en üst düzeye çekmeyi başardıklarını söyledi.

“Kulübümüzün Yaptığı Farkındalık Çalışmaları Organ Bağışı Konusunda Etkili Oldu”

Prof. Dr. Öztürk: “Bölgemizde artan bağış sayılarında AtaTX kulübünün yaptığı farkındalık çalışmalarının etkisi göz ardı edilemez. Bu faaliyetler kapsamında şehrin belli bölgelerinde eğitimli öğrencilerimiz ile stantlar açtık. Kendi öğrencilerimizin farkındalığı için organ nakil webinar toplantıları yaptık. 39 Kasım organ nakli haftasında afişler ve baskılı maskelerle tanıtımlar gerçekleştirdik ve ulusal kongreler düzenledik. Bu etkinliklerde en önemli nokta bu genç doktorların bu konuyu içtenlikle benimsemeleri ve fakülte yoğunluklarından ayırdıkları değerli zamanları ile hiçbir karşılık beklemeden organ nakli ve bağışını araştırıp çevrelerine aktarmaya çalışmalarıdır. Gerçekleştirdiğimiz tüm etkinlik ve organizasyonlarımızda, maddi ve manevi olarak daima yanımızda olan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya AtaTx kulübü olarak ayrıca teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bölgemizdeki Organ Bağışı Sayılarının Artması Bizim İçin Büyük Bir Mutluluk”

Kongre hazırlık sürecinde ve kongre boyunca kulüp olarak İlk Online Öğrenci Kongresini düzenliyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten kulüp kurucu üyelerinden Int. Dr. Cem Ercişli: “Bu pandemi koşullarıyla beraber alışkanlıklarımız da değişti. Artık bilimsel toplantılarımızı gerçekleştirebilmek için yeni platformlara başvuruyoruz. Alışma süreci hepimiz için zorlu geçti. AtaTX kulübü üyesi Görkem Yenisoy, Yiğit Serdar Şimşek, Maide Ahsen Aydın, Altınay Daşdemir, Çağrı Daharlı, Elifnaz Demir, Hicret Ertekin , Bilge Şakiroğlu, Rümeysa Küçük, Erengül Kaynarpınar, Sıla Tiryaki, Zehra Demirel, Livanur Aras, Burak Zengin, Ahmet Yusuf Yılmaz ve Hasan Kaymaz arkadaşlarımızla üç yılı aşkın süredir organ bağışıyla alakalı farkındalık oluşturmak amacıyla çalışıyoruz. Geldiğimiz noktada bölgemizdeki organ bağışı sayılarının artışını görmek bizim için büyük bir mutluluk” dedi.

Yurt İçi ve Yurt Dışından Çok Sayıda Bilim İnsanı Katıldı

Kongrede Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Uluğ Eldegez, Sağlık Bakanlığı Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Fatih Kacıroğlu, Sağlık Bakanlığı Karaciğer Nakli Bilim Kurulu Başkanı ve Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Kurucusu Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat, Yale Üniversitesinden Prof. Dr. Şükrü Emre, İstinye Üniversitesinden Prof. Dr. Mahmut Çarin, Ege Üniversitesinden Prof. Dr. Funda Yılmaz Barbet, Akdeniz Üniversitesinden Prof. Dr. Ömer Özkan ve Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Atatürk Üniversitesinden Prof. Dr. Nazım Doğan, Prof. Dr. Fatih Alper ve Doç. Dr. Sadullah Keleş, Ondokuz Mayıs Üniversitesinden Prof. Dr. Aydın Deveci, Ankara Şehir Hastanesinden Prof. Dr. Erdal Yekeler ve Doç. Dr. Sinan Sabit Kocabeyoğlu, İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesinden Doç. Dr. Cem Tuğmen ile İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever birer sunum gerçekleştirdiler.

Transplantasyon kongresinde, alanında uzman hekimler tarafından karaciğer naklinden böbrek nakli ve etiğine, kalp naklinden akciğer nakline, kompozit nakillerden kornea nakline, ince barsaktan pankreas adacık hücre nakline, Covid döneminde organ bağışları ve naklinden organ perfüzyon sistemlerine, Covid radyolojisinden transplantasyon intaniyesine ve organ naklinin temellerini oluşturan immünolojiden karaciğer nakli patolojisine kadar birçok konuda bildiri sunuldu.

Multidisipliner Yaklaşımla Organ ve Doku Nakli temasıyla düzenlenen kongrenin video sunumlarına atatxkongre.com üzerinden kaydolarak ulaşılabilecek.

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