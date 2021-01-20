Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Zeybek'ten, ETÜ Rektörü Çakmak'a ziyaret

Emekli maaşları ne kadar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, beraberindeki heyet ile ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ı makamında ziyaret etti.

Pandemi dönemi ve eğitimöğretime etkisi gibi hususlarda konuşulmasının ardından, Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'a hediyelerini sundu ve başarı temennilerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.