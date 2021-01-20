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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Palandöken’de 7/24 kar mesaisi

İHA

Palandöken Belediyesi ekipleri, karın olumsuz etkilerine karşı sahada yoğun mesai harcıyor. İlçenin dört bir noktasında kar küreme ve tuzlama faaliyeti yürüten ekipler, 7/24 esasıyla hizmet veriyor.

Palandöken’de 7/24 kar mesaisi

Palandöken Belediyesi ekipleri, karın olumsuz etkilerine karşı sahada yoğun mesai harcıyor. İlçenin dört bir noktasında kar küreme ve tuzlama faaliyeti yürüten ekipler, 7/24 esasıyla hizmet veriyor.
Kar kalınlığının şehir merkezinde 30 santimetreye ulaştığı Erzurum’da, Palandöken Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, aralıksız yağan kara anında müdahale ederek, mağduriyet yaşanmaması için özveriyle çalışıyor. Bir taraftan Kaldırımlarda biriken karları temizleyen ekipler, diğer taraftan greyder ve kepçelerle yol açma faaliyeti gerçekleştiriyor.
Turizm İlçesi Palandöken’de Karlı Gündem
Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, “Belediye olarak karın ulaşım ve gündelik yaşamı olumsuz etkilememesi için yoğun bir mesai içinde olsak da, karın yağması kış turizmi ve tarım arazileri için ayrı bir nimeti taşıyor. Kırsal kesimdeki kardeşlerimizin kar sevincini paylaşıyor, Belediye olarak ana arterler ve kırsal kesim yolları da başta olarak ulaşımın açık tutulması için çalışıyoruz.” dedi
7/24 Mesai
İlçenin dört bir noktasında 7/24 esasıyla mesai yaptıklarını paylaşan Başkan Sunar, zorlu kış şartlarında ilçede yaşamı kolaylaştırmak için özveriyle çalıştıklarını ifade ederek, Büyükşehir Belediyesiyle birlikte uyum içerisinde karla mücadele faaliyetlerini yürüttüklerini belirtti. Başkan Sunar, “Palandöken Belediyesi olarak Kar şehrimize düşmeden karla mücadele noktasında gerekli planlamayı yapmıştık. 30 iş makinası, 100’e yakın personelle teyakkuzda olan ekiplerimiz, yağan kara anında müdahale ettiler. 24 saat kesintisiz, iki vardiya şeklinde çalışan ekiplerimiz, merkezi ve kırsal mahallelerimizde faaliyetlerini sürdürüyor. Özverilerinden dolayı çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum” diye konuştu.

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