BB Erzurumspor, Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı

Emekli maaşları ne kadar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BB Erzurumspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig’in 20. haftasında, yarın saat 16.00’da Kazım Karabekir Stadyumu’nda Alanyaspor’la karşılaşacak olan BB Erzurumspor, kulüp tesislerinde yaptığı antrenman ile hazırlıklarını tamamladı. Tecrübeli teknik adam Mesut Bakkal gözetiminde olan futbolcular antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra taktik ağırlıklı çalışan futbolcular çift kale maç yaparak antrenmana son verdi.

Maç hazırlıklarını tamamlayan futbolcular kulüp tesislerinde kampa girdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.