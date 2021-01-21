Erzurum 2020 kamu giderleri açıklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum 2020 kamu giderleri açıklandı

İHA

Erzurum 2020 kamu giderleri açıklandı

Erzurum’da 2020 yılında kişi başına düşen kamu hizmet ve yatırım harcaması tutarı 9 bin 97 TL’ye yükseldi.
Erzurum 2020 kamu giderleri açıklandı
Erzurum’da 2020 yılında kişi başına düşen kamu hizmet ve yatırım harcaması tutarı 9 bin 97 TL’ye yükseldi. Erzurum’un kamu harcamaları payı bölge toplamında yüzde 13,25, ülke toplamında yüzde 0,57’lik pay gösterdi. Erzurum kamu hizmet harcamaları tutarı yüksekliği düzeyinde iller sıralamasında 2020’yi 18’inci sırada kapattı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 Verileri
Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2020 dönemi kamu harcamaları verilerini paylaştı. Erzurum’da kamu harcamaları toplamı içinde ilk üç sırayı ekonomik iş ve hizmetler, eğitim ve sağlık aldı. 2020’de Kamu harcamaları toplamında sağlık giderleri yüzde 11,71, eğitim giderleri yüzde 29,58, ekonomik iş ve hizmet giderleri ise yüzde 19,80’lik pay oluşturdu.
Erzurum 2020 Dönemi Kamu Harcamaları
2020 düzeyinde Erzurum’da 1,3 milyar ekonomik iş ve hizmetler, 6,6 milyon TL çevre, 97,7 milyon TL toplum refah ve iskanı, 812,3 milyon TL sağlık, 226,5 milyon TL din ve kültür, 2,0 milyar TL eğitim, 236,5 milyon TL de sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 6,9 milyar TL tutarında kamu harcaması gerçekleşti.
Dosiad 2020 Dönemi Değerlendirmesi
Erzurum’da yıllık bazda kişi başına 9 bin 92 TL tutarında kamu harcaması yapıldı. DOSİAD analizlerinde, kişi başına düşen harcama tutarı ekonomik iş ve hizmetlerde bin 801 TL, sağlık hizmetlerinde bin 65 TL, din ve kültür hizmetlerinde 297,3 TL, eğitim hizmetlerinde 2,6 bin TL, sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde 310,4 TL olarak kaydedildi.
Erzurum’un İller Sıralamasındaki Yeri
Erzurum 2020 düzeyinde kamu hizmet ve yatırım harcamaları bakımından Türkiye illeri sıralamasında 18’inci sırada yer aldı. İl sağlık harcamalarında 20, eğitim harcamalarında 20’inci oldu. Erzurum bölgede ise kamu harcamalarında 2, sağlık harcamalarında 2, eğitim harcamalarında 2’inci sırayı aldı. İl kamu giderleri ülke toplamında yüzde 0,57’lik pay edindi.
Kudaka Bölgesi 2020 Ayı Kamu Giderleri
2020 ölçeğinde KUDAKA İstatistik Bölgesi İllerinde 1,4 milyar ekonomik iş ve hizmetler, 6,7 milyon TL çevre, 126,7 milyon TL toplum refah ve iskanı, 1,1 milyar TL sağlık, 331,1 milyon TL din ve kültür, 2,8 milyar TL eğitim, 367,6 milyon TL sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 9,8 milyar TL tutarında kamu harcaması gerçekleşti.
2020 Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Kamu Harcamaları
Kuzeydoğu İstatistik Bölgesi İllerinde 2,4 milyar ekonomik iş ve hizmetler, 7,0 milyon TL çevre, 131,7 milyon TL toplum refah ve iskanı, 1.9 milyar TL sağlık, 511,0 milyon TL din ve kültür, 5,4 milyar TL eğitim, 692,5 milyon TL sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 18,6 milyar TL tutarında kamu harcaması kaydedildi
2020 Dönemi Doğu Anadolu Bölgesi Kamu Harcamaları
2020 yılı bütününde, Doğu Anadolu Bölgesi İllerinde 5,8 milyar ekonomik iş ve hizmetler, 29,7 milyon TL çevre, 261,6 milyon TL toplum refah ve iskanı, 5,4 milyar TL sağlık, 1,2 milyar TL din ve kültür, 14,2 milyar TL eğitim, 1,8 milyar TL sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 52,2 milyar TL tutarında kamu harcaması yapıldı.
2020 Ülke Geneli Kamu Harcamaları
2020’de, Türkiye’de 151,2 milyar ekonomik iş ve hizmetler, 1,0 milyar TL çevre, 11,1 milyar TL toplum refah ve iskanı, 68,5 milyar TL sağlık, 21,0 milyar TL din ve kültür, 164,3 milyar TL eğitim, 296,5 milyar TL sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 1,2 trilyon TL tutarında kamu harcaması kaydedildi.
Erzurum Bölgede Kamu Harcamaları Sıralamasında 2’inci Sırada
Erzurum 2020’de kamu harcaması yüksekliği bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde 2’inci sırayı aldı. Dönemde Van’da 8,0 milyar, Erzurum’da 6,9 milyar, Elazığ’da 6,0 milyar, Malatya’da 4,8 milyar, Hakkari’de 5,0 milyar, Ağrı’da 3,2 milyar, Kars’ta 3,1 milyar, Bitlis’te 2,9 milyar, Bingöl’de 2,7 milyar, Muş‘ta 2,5 milyar, Tunceli’de 2,3 milyar, Erzincan’da 2,0 milyar, Iğdır’da 1,5 milyar, Ardahan’da 830,7 milyon TL tutarında kamu harcaması gerçekleşti.
Erzurum Kamu Giderlerinde 18’inci Sırada
Erzurum Türkiye illeri kamu hizmet harcamaları yüksekliği bakımından iller sıralamasında 18’inci sırayı aldı. İller kaydında en yüksek değerde kamu hizmet giderlerinin kaydedildiği 20 il; Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Adana, Konya, Antalya, Mersin, Kocaeli, Samsun, Kayseri, Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Van, Trabzon, Erzurum, Balıkesir, Eskişehir olarak açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

BB Erzurumspor El Kabir’i transfer etti
YEREL HABERLER BB Erzurumspor El Kabir’i transfer etti
BB Erzurumspor, Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı
Palandöken’de 7/24 kar mesaisi
YEREL HABERLER Palandöken’de 7/24 kar mesaisi
Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Zeybek'ten, ETÜ Rektörü Çakmak'a ziyaret
YEREL HABERLER Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Zeybek'ten, ETÜ ...
‘Covid-19 Sürecinde Şehit ve Gazi Aileleri Yalnız Değildir’ projesi
YEREL HABERLER ‘Covid-19 Sürecinde Şehit ve Gazi Aileleri Yalnız ...
Pandemi ile sömestr tatili başlıyor
YEREL HABERLER Pandemi ile sömestr tatili başlıyor
MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile iş birliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel ...
Türkiye’nin ilk online öğrenci kongresi ATATX2021 sona erdi
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk online öğrenci kongresi ATATX2021 ...
Palandöken Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 1 metreyi aştı Tatilciler kar yağışı altında kayak keyfi yaptı
YEREL HABERLER Palandöken Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 1 metreyi ...
DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Tanrıver: "Karabağ sorununun çözülmüş olması ihracatçının umutlarını artırmıştır’
YEREL HABERLER DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Tanrıver: "Karabağ ...
Aras EDAŞ “Sepetli Vinç” araçlarını filosuna kattı
YEREL HABERLER Aras EDAŞ “Sepetli Vinç” araçlarını filosuna kattı
DAİB'den 2020'de 2 milyar 68 milyon dolarlık ihracat
YEREL HABERLER DAİB'den 2020'de 2 milyar 68 milyon dolarlık ihracat
TDED Şube Başkanı Ertaş’tan Farabi teşekkürü
YEREL HABERLER TDED Şube Başkanı Ertaş’tan Farabi teşekkürü
13. Bölge Eczacı Odası’ndan vitamin açıklaması “Gıda takviyeleri ve vitaminler mutlaka Sağlık Bakanlığı kontrolünde olmalıdır”
YEREL HABERLER 13. Bölge Eczacı Odası’ndan vitamin açıklaması “Gıda ...
Yakutiye’de kar mesaisi
YEREL HABERLER Yakutiye’de kar mesaisi
Ulusal Tiyatro Sempozyumu düzenlendi
YEREL HABERLER Ulusal Tiyatro Sempozyumu düzenlendi
Erzurum'da buz sarkıtlarının boyu 2 metreye ulaştı
YEREL HABERLER Erzurum'da buz sarkıtlarının boyu 2 metreye ulaştı
Aydemir: ‘İnsanlık katillerini telin ediyoruz’ Aydemir: ‘Azerbaycanla acımız bir’ Aydemir: Türk Milleti mazlumların hamisidir’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘İnsanlık katillerini telin ...
Buzlu yolda şarampole düşen midibüs yol açma dozeri ile kurtarıldı
YEREL HABERLER Buzlu yolda şarampole düşen midibüs yol açma dozeri ...
Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadeleye devam ediyor Bin 500 personel ve bin araçla çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla ...
Erzurum'da 'kar dağları'nın geçilmesi için zorlu mücadele
YEREL HABERLER Erzurum'da 'kar dağları'nın geçilmesi için zorlu ...
İstinaf Başsavcılığı Leyla davasında bu kez Başkanlar Kurulu'na başvurdu
YEREL HABERLER İstinaf Başsavcılığı Leyla davasında bu kez Başkanlar ...
Aziziye’de karla mücadele seferberliği Başkan Orhan: “Ekiplerimiz 7/24 çalışıyor”
YEREL HABERLER Aziziye’de karla mücadele seferberliği Başkan Orhan: ...
Erzurum’da Bakımevinde kalan yaşlılar aşılanmaya başlandı
YEREL HABERLER Erzurum’da Bakımevinde kalan yaşlılar aşılanmaya ...