Salgında Erzurum Öğretmenevi misafirlerin can simidi oldu

Erzurum Öğretmenevi salgın döneminde bütün kurallara uyarak hizmet vermeye devam ediyor. Güvenli turizm belgesi sahibi olan Erzurum öğretmenevi, hijyen kurallarının harfiyen uygulayarak Erzurum’a gelen misafirin adete can simidi oldu.

Şehirde birçok otelin hizmet vermemesi nedeniyle sağlık ve turizm şehri konumunda bulunan Erzurum’a şehir dışından gelen kişiler konaklama noktasında sıkıntı çekmeye başladılar.

Erzurum öğretmenevi aldığı salgın tedbirleri ve HES uygulamaları ile kapılarını Erzurum’a gelen misafirlere açtı. Her gününü dolu dolu geçiren öğretmenevi şehirde konaklama sıkıntısını da ortadan kaldırmayı başardı. Erzurum Öğretmenevi, hiçbir çalışanını da yine salgın döneminde mağdur etmedi.

Sadece otel kısmını çalıştıran ve salgın kuralları noktasında 7/24 mesai yapan öğretmenevi şehrin ekonomisine de bir nebzede olsa katkı yaptı.

Erzurum Öğretmenevi yetkilileri yaptıkları açıklamada, amaçlarının şehre gelen misafirlerin zor durumda kalmamaları noktasında gayret gösterdiklerini söylediler.

Salgın nedeniyle şehirde konaklama noktasında birçok otelin hizmet verememesi, bu nedenle şehre gelen misafirlerin rahat konaklaması için kapılarını açtığını ifade eden yetkililer, ‘Hem şehirde konaklama ihtiyacını giderdik, hem de çalışanlarımızı mağdur etmedik. Planlı bir şekilde çalışma sistemimizi işlettik. Bütün hijyen kurallarına uyduk.

Misafirlerimizin kaldığı odalar her gün dezenfekte edildi. Otele gelen misafirlerin HES kontrolleri yapılarak ateşleri ölçülerek konuk edildiler. Sabah kahvaltıları yine bütün hijyen kurallarına uyularak yapıldı.

Çalışanlarımız, otel kat görevlilerimiz maske, mesafe ve hijyen kurallarını hiç ihmal etmediler. İdare olarak bizlerde salgın noktasında, misafirlerimizin rahatı konusunda gerekli hassasiyet gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz’ diye konuştular.

