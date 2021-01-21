Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

İHA

Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 20. haftasında BB Erzurumspor sahasında Alanyaspor’u ağırladı. Müsabaka her iki takımın karşılıklı golleri ile 11 sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Bakasetas'ın kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahasında buluşan Davidson'un sert şutu kaleci Szumski'de kaldı.
54. dakikada Bakasetas’ın ceza sahasına ortasında Fatih yükselerek kafayı vurdu, top farklı şekilde auta çıktı.
58. dakikada BB Erzurumspor’un ceza sahasından çıkarken kaptırdığı topu kazanan Bakasetas ceza sahası yayı üzerinden sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 11
67. dakikada Chahechouhe sağ kanattaki Novikovas’ı gördü, çizgiden içeriye çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı.
76. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Davidson ceza sahasına kadar indi içeriye çevirdiği topu defans son anda kornere çeldi.

Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Turgut Doman xx, Bahtiyar Birinci xx, Candaş Elbil xx
BB Erzurumspor: Szumski xx, Schwechlen xx, Teikeu xx, Da Costa xxx, Murat Uçar xx, Boumal xx (Donald dk. 68 x), Omolo xx (Osman dk. 84 ?), Emrah Başsan xx (Ömer dk. 84 ?), Chahechouhe xx, Cenk Ahmet xx (Novikovas dk. 62 x), Gomes x (Oltan dk. 68 x)
Yedekler: Kayacan, Hasan, Gökhan, Mücahit, Darri
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Alanyaspor: Marafona xx, Moubandje xx, Caulker xx, Tzavellas xx, Fatih xx, Davidson xx (Juanfran dk. 90 ?), Berkan xx, Salih xx (Ceyhun dk. 83 ?), Babacar xx (Mustafa dk. 83 ?), Bareiro xx (Kadzior dk. 73 x), Bakasetas xxx
Yedekler: Çağrı, Ahmet, Hasan Hüseyin, Efkan, Umut, Tayfur
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Emrah Başsan (dk. 31) (BB Erzurumspor), Bakasetas (dk. 58) (Alanyaspor)
Kırmızı kart: Tzavellas (dk. 90+1) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Schwechlen, Murat Uçar, Teikeu, Oltan (BB Erzurumspor), Davidson, Babacar, (Alanyaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-1
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Aytemiz Alanyaspor: ...
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Aytemiz Alanyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Aytemiz Alanyaspor ...
Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Alanyaspor: 0 (İlk ...
Aydemir: ‘Dadaşça duruşa kurban oluruz’ Aydemir: ‘En büyük gücümüz halkın duasıdır’ Milletvekili Aydemir’den Çat istişaresi
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Dadaşça duruşa kurban oluruz’ Aydemir: ‘En ...
Yol açmaya giden greyder fırtınada kara saplandı
YEREL HABERLER Yol açmaya giden greyder fırtınada kara saplandı
Erzurum buz kesti: Eksi 28
YEREL HABERLER Erzurum buz kesti: Eksi 28
Köy çocuklarına ısıtan yardım
YEREL HABERLER Köy çocuklarına ısıtan yardım
Büyükşehir kar kış demeden gölet yapımına devam ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir kar kış demeden gölet yapımına devam ...
Vantrilok öğretmen derslerini kuklaları 'Akasya' ve 'Çınar' ile işliyor 
YEREL HABERLER Vantrilok öğretmen derslerini kuklaları 'Akasya' ve ...
ETÜ ile Sağlık Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER ETÜ ile Sağlık Müdürlüğü arasında iş birliği ...
Salgında Erzurum Öğretmenevi misafirlerin can simidi oldu
YEREL HABERLER Salgında Erzurum Öğretmenevi misafirlerin can simidi ...
Erzurum 2020 kamu giderleri açıklandı
YEREL HABERLER Erzurum 2020 kamu giderleri açıklandı
BB Erzurumspor El Kabir’i transfer etti
YEREL HABERLER BB Erzurumspor El Kabir’i transfer etti
BB Erzurumspor, Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı
Palandöken’de 7/24 kar mesaisi
YEREL HABERLER Palandöken’de 7/24 kar mesaisi
Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Zeybek'ten, ETÜ Rektörü Çakmak'a ziyaret
YEREL HABERLER Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Zeybek'ten, ETÜ ...
‘Covid-19 Sürecinde Şehit ve Gazi Aileleri Yalnız Değildir’ projesi
YEREL HABERLER ‘Covid-19 Sürecinde Şehit ve Gazi Aileleri Yalnız ...
Pandemi ile sömestr tatili başlıyor
YEREL HABERLER Pandemi ile sömestr tatili başlıyor
MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile iş birliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel ...
Türkiye’nin ilk online öğrenci kongresi ATATX2021 sona erdi
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk online öğrenci kongresi ATATX2021 ...
Palandöken Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 1 metreyi aştı Tatilciler kar yağışı altında kayak keyfi yaptı
YEREL HABERLER Palandöken Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 1 metreyi ...
DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Tanrıver: "Karabağ sorununun çözülmüş olması ihracatçının umutlarını artırmıştır’
YEREL HABERLER DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Tanrıver: "Karabağ ...
Aras EDAŞ “Sepetli Vinç” araçlarını filosuna kattı
YEREL HABERLER Aras EDAŞ “Sepetli Vinç” araçlarını filosuna kattı
DAİB'den 2020'de 2 milyar 68 milyon dolarlık ihracat
YEREL HABERLER DAİB'den 2020'de 2 milyar 68 milyon dolarlık ihracat