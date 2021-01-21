Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından



Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)-Süper Lig´in 20´nci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, evinde Aytemiz Alanyaspor´la 1-1 berabere kaldı.

TOKATLI: OYUNCULARIMI TEBRİK EDİYORUM

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, "Öncelikle bu hava ve saha şartlarında uzun süre oynayan oyuncularımı tebrik ediyorum. Buraya kazanmak için gelmiştik, kazanacağımıza inanıyorduk. Ama rakibin geldiği yarım pozisyonda bulduğu gol bütün planlarımızı etkilese de oyuna tutunduk ve son dakikaya kadar reaksiyon gösterdik, kazanmak istedik. Geri dönüş pozisyonlarını değerlendiremedik. Bu önümüzdeki haftalar için bize bir ışık oldu. Önümüzde ki Ankaragücü maçıyla bu çıkışı inşallah göstereceğiz" dedi.

BAKKAL: GOLÜ KÖTÜ ZAMANDA YEDİK

Sonuçtan memnun olmadığını belirten Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise, "Oyun geneline baktığınızda planladığımız gibi gitti. Sonuçtan memnun değilim ama takım gelişimini görebiliyorum. Özellikle savunma disiplininden çok memnunum. Takım halinde birbirine yakın oynama diyebilirim ki pozisyon vermeden maçı bitirdik. Bir uzaktan gol yedik. Golü kötü zamanda yedik rakibin tam riskler alacağı zamanda golü yedik. Bizde bu riskleri alma yolunda oyuncu değiştirerek skoru daha da artırmayı düşünüyorduk. Onlar beraberlikten sonra savunma mantalitesini farklılaştırmaya çoğaltmaya başladılar. Tabi kazanamadığımız için üzgünüm. Ama lige 1 puan önemli bir puan. Öne geçiyorsunuz sonra berabere kalıyorsunuz sonra iyi oynayan bir takım var. Pozisyon vermeden 1 puan kaybetmez üçüzü ama dinleneceğiz daha güçlü döneceğiz. Hücumdaki biraz çoğaltmayı üretmeyi fazlalaştırmamız gerekiyor. Bunun üzerinde çalışacağız. Ben tüm oyuncularımı kutluyorum. Özellikle bu soğuk havada zor şartlarda dirençli bilinçli, anlamlı bir mücadele sergilediler. Şimdi dinleneceğiz Ankaragücü maçıyla da daha güçlü döneceğiz. İki takımı da tebrik ediyorum" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Mesut Bakkal'ın açıklamaları

-Semih Tokatlı'nın açıklamaları DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2021-01-21 18:52:25



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