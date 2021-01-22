Mesleki eğitim merkezleri ile iş dünyası çalıştayda buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mesleki eğitim merkezleri ile iş dünyası çalıştayda buluştu

İHA

Mesleki eğitim merkezleri ile iş dünyası çalıştayda buluştu

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Erzurum Başarıyı Artırma Programı (ERBAP) kapsamında Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünde, ''Mesleki ve Teknik Eğitimde İş Piyasası Analizi Çalıştayı'' düzenlendi.
Mesleki ve teknik eğitim sisteminin mevcut durumunun analizinin yapılması, problemlerinin tespit edilmesi ve çözüm önerileri sunulması amacıyla düzenlenen ''Mesleki ve Teknik Eğitimde İş Piyasası Analizi Çalıştayı'' saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Çalıştayın açılışında konuşan, Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, mesleki eğitim merkezlerinin sayı ve kursiyer bakımından istenilen seviyede olmadığını belirterek, Erzurum'da hem mesleki ve teknik eğitimin hem de mesleki eğitim merkezlerinin iyileştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Kaygusuz, 2019 yılında Erzurum'da ERBAP yani Erzurum Başarıyı Artırma Programı adlı bir program ortaya koyduklarını belirterek şunları kaydetti:
“İlimizin eğitimine genel bir bakış açısı sunmak, ilimizin eğitiminde anlık projelerle değil de en az 4 yıllık yani 2023 yılına kadar belirleyeceğimiz göstergelerle, hedeflerle ilimizin eğitim seviyesini daha yükseklere çıkarmak için bir çalışma ortaya koyduk. ERBAP kapsamında 6 tane amaç belirledik. İki mesleki eğitim merkezinin ve 600 kursiyerin Erzurum için yeterli olmadığını belirten İl Müdürü Kaygusuz, “Erzurum merkez ve Oltu ilçesi olmak üzere 2 tane Mesleki eğitim merkezimiz var. Her bölgede bir tane mesleki eğitim merkezimiz olsun düşüncesiyle Hınıs ve Horasan’da mesleki eğitim merkezi açmayı planlıyoruz. 1 ve 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde de birer tane açabiliriz. Talep olursa büyük fabrikaların içerisinde ve cezaevinde de açmayı planlıyoruz. Mesleki eğitim merkezlerinin sayısını artırmak istiyoruz. Merkezlerin tanıtımını iyi yaparak il genelinde herkese bu çalışmaların duyurusunu yapmış olacağız. Eğitim toplumsal bir ödevdir, sadece öğretmenlerin ödevi değildir. Erzurum'da da bu manada şanslıyız; herkes bu ödevin, sorumluluğun farkında. Odalarımızdan, STK’larımızdan, ilgili kurum ve kuruluşlarımızdan, siyasetçilerimizden, belediyelerimizden özellikle Büyükşehir Belediyemizden ve diğer küçük alt belediyelerimize, kaymakamlıklarımıza, Valiliğimize kadar gerçekten bütün paydaşlar Erzurum'da eğitimöğretimi son derece önem görüyorlar ve destek veriyorlar. Tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz.”
MEB, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, İşyeri Tabanlı Meslek Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, 81 ildeki TESK ve TOBB’a bağlı oda temsilcileri, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri ve sektör temsilcilerinin katılımı ile yapılacak etkinliklerde Bakanlığın 2023 Eğitim Vizyonu ve 6764 sayılı Kanun ile mesleki eğitim (çıraklık) sisteminde yapılan yenilikler, mesleki eğitim merkezi programının özellikleri, usta öğreticilik belgesi ve önemi, çıraklık eğitim sisteminin işletmeler açısından faydalarını sunum eşliğinde paylaştı. Akgül, mesleki eğitim merkezi programının, okulda verilen teorik eğitim ile işletmelerde yapılan pratik eğitimin bir bütünlük içerisinde uygulandığı, bireyleri bir mesleğe hazırlayan, mesleklerinde gelişmelerine olanak sağlayan, kalfalık Ustalık belgesine ve diplomaya götüren program türü olduğunu vurguladı. Konuşmasının sonunda iş piyasasına, geleceğin ustalarını ahilik kültürüyle yetiştirmek ve devlet desteklerinden faydalanmaları için çırak öğrenci alın, çağrısında bulundu.
Konuşmaların ardından çalışma grupları oluşturularak “İlimizde mesleki ve teknik eğitim kalitesinin arttırılması, meslek ve teknik eğitimi veren okulların açılması, planlanan alan ve dallar, meslek ve teknik eğitimde istihdam sorunu” başlıklarında çalışmalar başlatıldı. Çalışma grupları kendilerine verilen başlıklardan hareketle bir rapor oluşturup bu raporları çalıştayın sonunda katılımcılara ve ilgililere sundu. Çalıştaya, STK’lar, Oda Başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarından birçok temsilci, sektör temsilcileri, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Şube Müdürleri, Okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Minikler işaret diliyle korona virüse dikkat çekiyor Farkındalık oluşturmak için işaret diliyle salgın kurallarını anlattılar
YEREL HABERLER Minikler işaret diliyle korona virüse dikkat ...
Buzun sanata dönüştüğü müze
YEREL HABERLER Buzun sanata dönüştüğü müze
Palandöken, sömestir tatiline hazır
YEREL HABERLER Palandöken, sömestir tatiline hazır
Mesut Bakkal: "Kazanamadığımız için üzgünüm ama bir puan önemli" BB Erzurumspor Teknik Direktörü Bakkal: “Ankaragücü maçıyla da daha güçlü döneceğiz”
YEREL HABERLER Mesut Bakkal: "Kazanamadığımız için üzgünüm ama bir ...
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Aytemiz Alanyaspor ...
Semih Tokatlı: “Buraya kazanmak için gelmiştik”
YEREL HABERLER Semih Tokatlı: “Buraya kazanmak için gelmiştik”
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-1
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Aytemiz Alanyaspor: ...
Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Alanyaspor: 1 (Maç ...
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Aytemiz Alanyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Aytemiz Alanyaspor ...
Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 - Alanyaspor: 0 (İlk ...
Aydemir: ‘Dadaşça duruşa kurban oluruz’ Aydemir: ‘En büyük gücümüz halkın duasıdır’ Milletvekili Aydemir’den Çat istişaresi
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Dadaşça duruşa kurban oluruz’ Aydemir: ‘En ...
Yol açmaya giden greyder fırtınada kara saplandı
YEREL HABERLER Yol açmaya giden greyder fırtınada kara saplandı
Erzurum buz kesti: Eksi 28
YEREL HABERLER Erzurum buz kesti: Eksi 28
Köy çocuklarına ısıtan yardım
YEREL HABERLER Köy çocuklarına ısıtan yardım
Büyükşehir kar kış demeden gölet yapımına devam ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir kar kış demeden gölet yapımına devam ...
Vantrilok öğretmen derslerini kuklaları 'Akasya' ve 'Çınar' ile işliyor 
YEREL HABERLER Vantrilok öğretmen derslerini kuklaları 'Akasya' ve ...
ETÜ ile Sağlık Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER ETÜ ile Sağlık Müdürlüğü arasında iş birliği ...
Salgında Erzurum Öğretmenevi misafirlerin can simidi oldu
YEREL HABERLER Salgında Erzurum Öğretmenevi misafirlerin can simidi ...
Erzurum 2020 kamu giderleri açıklandı
YEREL HABERLER Erzurum 2020 kamu giderleri açıklandı
BB Erzurumspor El Kabir’i transfer etti
YEREL HABERLER BB Erzurumspor El Kabir’i transfer etti
BB Erzurumspor, Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı
Palandöken’de 7/24 kar mesaisi
YEREL HABERLER Palandöken’de 7/24 kar mesaisi
Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Zeybek'ten, ETÜ Rektörü Çakmak'a ziyaret
YEREL HABERLER Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Zeybek'ten, ETÜ ...
‘Covid-19 Sürecinde Şehit ve Gazi Aileleri Yalnız Değildir’ projesi
YEREL HABERLER ‘Covid-19 Sürecinde Şehit ve Gazi Aileleri Yalnız ...