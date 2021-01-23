Kar yağışı ve sömestir tatili, kayak malzemelerine ilgiyi artırdı



Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)TÜRKİYE'nin birçok ilinde hafta başından bu yana etkili olan kar yağışı ve yaklaşan sömestir tatili, kayak merkezlerinden Palandöken'in bulunduğu Erzurum'da kayak malzemesi ve kıyafetlerinin satışlarını artırdı.

Türkiye'de her yıl olduğu gibi bu sene de aralık ayında ilk kayak sezonunun başladığı Palandöken'e yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiğini söyleyen kayak malzemesi satıcısı Selim Alaftargil, işlerin yaklaşan sömestir tatili ile daha da artığını belirtti. Bundan sonra satışların daha iyi olacağını vurgulayan Alaftargil, "Fiyatlar geçen seneyle aynı sayılır. Hatta bu sporu herkesin yapabilmesi için satışlarımızı indirimli yapıyoruz. Çünkü biz ailece kayak sporuna gönül vermiş bir aileyiz. İki kardeşim kayakta Türkiye'yi olimpiyatta temsil etti. Bu işi yaklaşık yarım asırdır yapıyoruz. Herkese uygun kayak malzemesi bulunmaktadır" diye konuştu.

Eşi ve 3 çocuğu ile mağazaya gelen Nurettin Emiroğlu da yaşadıkları Erzurum'da aile boyu kayak yapmaya karar verdiklerini söyledi. Tatil öncesi hazırlanmak istediklerini aktaran Emiroğlu, "Erzurum pistleri ile kayak sporunda dünya çapında gelişmiş. Biz de bunu değerlendirip, çocuklarımızla vakit geçirmek istiyoruz. Pandemi döneminde çocuklar evde eğitimlerine devam etti ve maalesef çok sıkıldılar. Tatili kayak yaparak geçireceğiz" dedi.

Palandöken'e tatil için Tekirdağ'dan gelen Nilay Kervancı ise "Yakınlarım ile birlikte Palandöken'e kayak yapmaya geldik. Burada kayak malzemeleri bakıyoruz. Ürünler gayet güzel ve kendime göre bir şeyler bulabildim. Umarım bizim için iyi bir kayak sezonu olur. Kayak yapmayı geçen sene öğrendim. Böylelikle ilk kayak malzemelerimi de almış oldum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2021-01-23 09:23:33



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