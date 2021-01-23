Başkan Ergin’den şantiye ziyareti

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Tekman Belediye Başkanı Mustafa Ergin, Erzurum Büyükşehir Belediye şantiyesini ziyaret etti.

Başkan Ergin ziyaret esnasında büyükşehir belediyesi personellerin sorunlarını dinledi. Personellere yeni yıl hediyelerini verdi. Ergin, ‘’Yeni yılda görevinizde başarılar dilerim. Gece gündüz demeden halkın sorunlarını zamanında gidermek için sizlere teşekkür ederim. Sizlerin ne şartlar altında çalıştığınızı, sorunları gidermek için ne kadar gayret gösterdiğinizi çok iyi bilirim. Rabbim sizlere kolaylıklar versin inşallah." dedi.

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