Yarıyıl tatilindeki öğrenciler, kayak pistlerinde stres atıyor 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yarıyıl tatilindeki öğrenciler, kayak pistlerinde stres atıyor 

DHA

Yarıyıl tatilindeki öğrenciler, kayak pistlerinde stres atıyor 


Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)DÜNYANIN sayılı kayak merkezleri arasında gösterilen Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, sömestir tatili dolayısıyla öğrencilerle dolup taştı. Kayak pistine dolduran binlerce öğrenci, tatilin keyfini doyasıya çıkarıyor.
Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otellerde sömestir tatili nedeniyle doluluk oranı yüzde 70'lere ulaştı. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu Palandöken'e gelen öğrenciler aileleriyle birlikte tatilin keyfini çıkarıyor. Yarı dönemin stresini Palandöken'in karlı doruklarına bırakacak olan öğrenciler ve aileleri, otellerin ışıklandırılmış pistlerinde gece yarısına kadar kayak yapma imkânı bulabiliyor. Tatilde bu yıl bolca kayak yapmayı planladığını söyleyen Nil Duru Çil, "Okul tatil olunca biz de hemen kayağa çıkalım dedik. Okul dönemi online olduğu için çok zorlayıcı geçti. Bizim için çok verimli olduğunu düşünmüyorum. Sürekli ekran karşısındaydık ve çok yorucuydu. Arkadaşlarımızla dışarıya çıkamamak bizi iyice bunaltmıştı. Biz de bugünlerin telafisini kayarak yapıyoruz" diye konuştu.
Çocuğuna kayak yapmayı öğreten Melike Çakır, "Eşim, Ağrı'nın Doğubeyazat ilçesinde görevli. Koronavirüs nedeniyle uzun zamandır dışarı çıkmıyorduk. Eşim ve ben kayak yapmayı biliyoruz. Bunu çocuğumuza da öğretmek için tatili de fırsat bilerek Palandöken'e geldik. Çok beğendik. Herkese iyi tatiller diliyorum" dedi.
Kayak sezonunun devam ettiği Palandöken'de Rus, Ukrayna ve yerli turistin bulunduğunu belirten Hotel Müdürü Nuh Seçer şunları söyledi:
"Pandemi sürecinde dağdaki bütün oteller sosyal mesafeyi baz alarak kapasitelerine göre doluluk oranlarını netleştirdi. Bizde otelimizde eski doluluk oranımıza göre yüzde 70 oranında misafir kabul ediyoruz. Kayak, odamızdan gelen misafir alanlarına kadar 1,5 metrelik sosyal mesafeyi koruyoruz. Palandöken'deki tüm otellerde bu önlemleri uyguluyor" diye konuştu DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2021-01-24 09:10:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Oltu Çayı'ndaki puhuya karga saldırısı
YEREL HABERLER Oltu Çayı'ndaki puhuya karga saldırısı
Başkan Ergin’den şantiye ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Ergin’den şantiye ziyareti
DAGC Demir Bilirdönmez’i ölüm yıldönümünde andı
YEREL HABERLER DAGC Demir Bilirdönmez’i ölüm yıldönümünde andı
Kaçak avcılar, vaşak vurdu
YEREL HABERLER Kaçak avcılar, vaşak vurdu
Koah hastası yaşlı kadını evine ulaştırmak için büyük çaba sarf ettiler Kar ve tipi köy yollarını kapattı, yaşlı kadın evine ambulansla götürüldü
YEREL HABERLER Koah hastası yaşlı kadını evine ulaştırmak için büyük ...
Kar yağışı ve sömestir tatili, kayak malzemelerine ilgiyi artırdı
YEREL HABERLER Kar yağışı ve sömestir tatili, kayak malzemelerine ...
Palandöken'de havaya atılan sıcak su, buz oldu
YEREL HABERLER Palandöken'de havaya atılan sıcak su, buz oldu
Erzurum'da, seyir halindeki minibüs alev topuna döndü
YEREL HABERLER Erzurum'da, seyir halindeki minibüs alev topuna döndü
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Atatürk Üniversitesinin konuğu oldu
YEREL HABERLER Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, ...
Aşkale’de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Aşkale’de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
Vali Okay Memiş, Aşık Sümmani Kültür Merkezi’nde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Okay Memiş, Aşık Sümmani Kültür Merkezi’nde ...
Nesli tükenmekte olan vaşağın silahla vurulmuş ölüsü bulundu
YEREL HABERLER Nesli tükenmekte olan vaşağın silahla vurulmuş ölüsü ...
Altay; "Lapa lapa zam yağıyor"
YEREL HABERLER Altay; "Lapa lapa zam yağıyor"
Güz yarıyılı eğitim öğretim dönemi sona erdi
YEREL HABERLER Güz yarıyılı eğitim öğretim dönemi sona erdi
İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz’dan yarıyıl tatili mesajı
YEREL HABERLER İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz’dan yarıyıl tatili ...
Mesleki eğitim merkezleri ile iş dünyası çalıştayda buluştu
YEREL HABERLER Mesleki eğitim merkezleri ile iş dünyası çalıştayda ...
Minikler işaret diliyle korona virüse dikkat çekiyor Farkındalık oluşturmak için işaret diliyle salgın kurallarını anlattılar
YEREL HABERLER Minikler işaret diliyle korona virüse dikkat ...
Buzun sanata dönüştüğü müze
YEREL HABERLER Buzun sanata dönüştüğü müze
Palandöken, sömestir tatiline hazır
YEREL HABERLER Palandöken, sömestir tatiline hazır