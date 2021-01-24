Zabıta ekipleri doğaya kuşlar için yem bıraktı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sokağa çıkma kısıtlamasında kuşları unutmadı. Ekipler kuşlar için doğaya yem bıraktı.

Zabıta ekipleri kışın zorlu hava koşullarında aç kalan kuşlar için şehrin dört bir yanına kuş yemi bıraktılar. Sokağa çıkma kısıtlamasında tüm canlıları unutmadıklarını belirten Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Kışın zorlu hava koşullarında tüm canlılarımızı düşünerek ekiplerimizle şehrin dört bir yanındayız. Sizin yerinize kuşların yemlerini de verdik. Şehrin muhtelif bölgelerine kuş yemi konuldu. Evde kal Erzurum” ifadelerine yer verdi.

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