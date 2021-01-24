Merhum Bilirdönmez’e vefa Aydemir: ‘Bilirdönmez basında dadaş duruşudur’ Kara: ‘Demirdönmez basın tarihimizin Erzurum sayfasıdır’ Türkez: ‘Bilirdönmez Erzurum basınının ufkudur’

Erzurum Basın Camiasının mümtaz değeri, Gazetecilerin Hocası Durdemir Bilirdönmez hakka yürüyüşünün 10’uncu yılında şükran, minnet ve saygıyla anıldı. Fatihalar ve Yasinlerle rahmet niyazları paylaşıldı.

Milletvekili Aydemir’den Anma Mesajı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, merhum Bilirdönmez’in çelebi kimliği, temiz ve güzide şahsiyeti, meslekte dadaşça duruşun mükemmel ifadesi, Erzurum odağındaki hassasiyeti ile gönüllerde yaşadığını belirterek, ‘Demir Ağabeyimiz basın camiasında Erzurum terbiyesini vurgulayan üslubuyla hatıralarımızda aziz bir konumdadır. ‘ dedi.

Kara: ‘Unutmayacak, unutturmayacağız’

Demir Bilirdönmez’in yetiştirdiği gazetecilerden olan Erzurum gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ayhan Kara, Merhum Bilirdönmez’in gazetecilikteki üstatlığının yanı sıra şahsiyeti ile örnek bir Erzurumlu olduğunu, hayatı boyunca ‘helali helal, haramı haram bilen’ bir yaklaşımla mesele ve olaylara yaklaştığını, kul hakkını aziz bilerek asla tezvirat, bühtan ve iftira içeren yaklaşım ve haberlere izin vermediğini kaydetti. Kara, ‘Demir Ağabeyimizin hatırasını yaşatacak, Onun basında kırmızı çizgisi olan etik anlayışı diri tutmaya devam edecek, Ağabeyimizi unutmayacak ve unutturmayacağız’ dedi.

Türkez: İlkelerini Yaşatacağız

İHA Bölge Müdürü Ayhan Türkez paylaştığı anma mesajında, Merhum Demir Bilirdönmez’in ilkeli ve yüksek ahlaklı gazetecilik anlayışının Erzurum basınında bir ufuk oluşturduğunu, il basın camiasına damga vuran iş disiplin ve ahlakıyla her daim yol göstereceğini bildirerek, ‘Kabri nur mekanı cennet olsun. ‘ niyazında bulundu.

Durdemir Bilirdönmez, kimdir?

1943’de Erzurum’da doğan Durdemir Bilirdönmez, 1961’de Erzurum’da günlük olarak yayımlanan Hüryol Gazetesi’nde mesleğe ilk adımını attı. 1962 1970 yılları arasında Hürsöz Gazetesi’nde muhabir ve sorumlu yazı işleri müdürü olarak görev yapan Bilirdönmez, 1974 1992 yılları arasında Tercüman Gazetesi Erzurum Bölge Temsilciliği yaptı. 1993 2005 yılları arasında İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğü yapan ve sürekli basın kartı sahibi olan Bilirdönmez, gazetecilik alanında çok sayıda ödül aldı. Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti’nin (DAGC) kurucu başkanlarından olan Bilirdönmez, 1982 84 ve 1989 94 yılları arasında DAGC başkanlığı yaptı. Bilirdönmez, Ankara Gazeteciler Cemiyeti üyesiydi. Bilirdönmez, “İpekyolu’ndan Olimpiyata Erzurum” adlı eseriyle Kış Turizminde Erzurum’un önemini paylaşmıştı.

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