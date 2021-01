Otistik ikiz kayakçılar dünya şampiyonasına hazırlanıyor

Turgay İPEK/ ERZURUM (DHA)DÜNYANIN tek otizmli ikiz milli kayakçıları 16 yaşındaki Aliye Zeynep ile Muhsin Murat Bingül, katılacakları 'Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası'na Palandöken'de hazırlanıyor.

Erzurum Gençlik Spor İl Müdürlüğü Bisiklet Gençlik Spor Kulübü'nün lisanslı kayak sporcuları olan ikizler, kayak antrenörleri Burak Baysal ve Serhat Türkmen eşliğinde günde yaklaşık 4 saat çalışıyor. Denizden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 800 rakımında kayan Bingül kardeşler, güçlerine güç katıyor. Erzurum Bölge Adliyesi'nde Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden emekli mühendis Nesrin Kaya Bingül çiftinin çocukları olan Aliye Zeynep ve Muhsin Murat Bingül, 2021'de yapılması planlanan Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası'nda oldukça iddialı.

Dünyanın tek otizmli ikiz milli kayakçıları Zeynep ve Murat ile birlikte gecegündüz demeden şampiyonaya hazırlandıklarını söyleyen Burak Baysal, şunları söyledi:

"Zeynep ve Murat 6 yaşından beri kayağın içinde. Son 9 yılda bu sporu profesyonel olarak yapmaktalar. Her ikisinin de birçok Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra, Avrupa 4'üncülüğü ve dünya 5'inciliği var. İkizler ayrıca jimnastikte de son 5 yılın Türkiye şampiyonu ve ayrıca dünyada gelecek vadeden sporcular olarak seçildi. Zeynep ve Murat, Özel Sporcular Dünya Kupası yarışmasına hazırlanıyor. Geçen sene İtalya'da düzenlenecekti ama iptal oldu. Bu sene için de net bir tarih oluşturulmadı. Ama biz hızımızı hiç kesmeden çalışmalara devam ediyoruz. Günde yaklaşık 4 saat çalışıyoruz. Gündüz fitness çalışmaları oluyor. Sonrasına kayak dersi veriyoruz. İkizlerimiz 9 yıldır kayak yapıyor ve 5 yıldır da kendi kategorilerinde Türkiye şampiyonu. Zeynep dünya kupasında 4'üncü oldu. Şu an ki hedefimiz ise birinci olmak."

"Meleklerim" dediği otistik çocukları ile gurur duyduğunu söyleyen Bölge Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, çocuklarının gittikleri her yerde olduğu gibi dünya şampiyonasının yapılacağı ülkede de Tük bayrağını göndere çekeceğine inandığını belirtti. FOTOĞRAF DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2021-01-26 08:43:22



