BB Erzurumspor MKE Ankaragücü hazırlıklarını sürdürdü

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 22. haftasında 31 Ocak Pazar günü evinde oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.
BB Erzurumspor 31 ocak Pazar günü evinde ağırlayacağı MKE Ankara gücü hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Tecrübeli teknik adam Mesut Bakkal gözetiminde antrenmana çıkan mavibeyazlılar, düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladılar. Daha sonra taktik ve kondisyon ağırlıklı çalışan dadaşlar, son olarak çift kale maç oynayarak antrenmana son verdi.
Öte yandan antrenmana 27 yaşındaki Kosovalı forvet Elba Rashani’de katıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.