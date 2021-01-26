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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti’de kongre heyecanı

İHA

AK Parti, 27 Ekim Çarşamba günü Buz Hokeyi Salonu'nda yapılacak 7. Olağan İl Kongresi için hazırlıklarını tamamladı. AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, kongreye tek aday olarak giriyor.

AK Parti’de kongre heyecanı

AK Parti, 27 Ekim Çarşamba günü Buz Hokeyi Salonu’nda yapılacak 7. Olağan İl Kongresi için hazırlıklarını tamamladı. AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, kongreye tek aday olarak giriyor.
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yoluyla partililere hitap edeceği il kongresinde AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz ve AK Parti Erzurum Milletvekilleri de hazır bulunacak.
Kongre öncesi hummalı bir çalışma içerisine girdiklerini belirten AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, delegelerin onayına sunulacak isimlerin istişare yoluyla belirlendiğini kaydetti. AK Parti Erzurum Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı, İlçe Belediye Başkanları, AK Parti İlçe Başkanları başta olmak üzere il genelinde söz sahibi ticaret erbabından teşkilatlarda görev yapan gençlere kadar her kesimin görüşünü almaya gayret ettiklerinin altını çizen Başkan Öz, “AK Parti geleneklerinde görev alınmaz, verilir. Biz de bu yazılı olmayan kurala bağlı olarak yaptığımız istişareler neticesinde bir yönetim kurulu listesi oluşturduk. Herkesin görüşünü almaya gayret gösterdiğimiz için tek aday olmamıza rağmen herkesin gönlüne hitap eden bir liste oluşturduğumuz kanaatindeyim.” dedi.
AK Parti’de isimlerden ziyade yapılan hizmetin önemsendiğini belirten Başkan Öz, “Her zaman dile getirdiğimiz gibi isimlerin ve sloganların değil, hizmetin ve üretimin partisiyiz. Böyle olduğumuz için de kongrelerimiz bir yarıştan ziyade bayram havasında geçiyor. Yarın da bir bayram havasında kongremizi yaparak hizmet yarışında ön saflarda olmaya devam edeceğiz. Pandemi nedeniyle Cumhurbaşkanımız programa video konferans yoluyla katılarak partililerimize hitap edeceklerdir. Salonda Genel Başkan Yardımcılarımız ile birlikte Erzurum milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve partililerimiz hazır bulunacaklar. Maske, mesafe, hijyen üçlüsüne yönelik hazırlıklarımızı tamamlamış bulunmaktayız. İl kongremizin şimdiden hepimize hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum.” dedi.

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