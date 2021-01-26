Sibirya soğukları tır şoförünün ayaklarını dondurdu “Ben hayatımda böyle bir soğuk görmedim”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sibirya soğukları tır şoförünün ayaklarını dondurdu “Ben hayatımda böyle bir soğuk görmedim”

İHA

Sibirya soğukları tır şoförünün ayaklarını dondurdu “Ben hayatımda böyle bir soğuk görmedim”

Erzurum’da kargo şirketinde çalışan tır şoförünün Iğdır’dan dönerken araçta ayakları dondu. Ayaklarında ikinci ve üçüncü dereceden yanıklar meydana gelen tır şoförü Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Ünitesinde tedavi altına alındı.
Sibirya soğuklarının etkili olduğu Erzurum’da tır şoförünün araçta ayakları dondu. Olay Perşembe günü meydana geldi. Evli ve 6 çocuk babası 49 yaşındaki Hanifi Olgun, kargo şirketine ait kamyonla Iğdır’a ilaç götürdü. Akşam saatlerinde Erzurum’a dönmek için yola çıkan Olgun’un kullandığı kamyonun camları AğrıDoğubayazıt yolunda hava sıcaklığının eksilere düşmesiyle buz tuttu. Kamyonda ayaklarının üşüdüğünü fark eden Olgun daha sonra ayaklarını hissetmemeye başladı. Eksi 35 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle Olgun’un kamyon içerisinde ayakları dondu. Güçlükle kamyonu evinin önüne kadar getiren tır şoförü Olgun, oğlunu arayarak yürüyemediğini ve eve çıkması için yardım etmesini söyledi. Eve gelen tır şoförü ayaklarını hissetmediğini ve şiştiğini fark edince özel araçla Erzurum Şehir Hastanesine getirildi.
Hastanede tedavi altına alınan Olgun’un ayaklarında soğukta uzun süre kalmasına bağlı olarak donma nedeniyle ikinci ve üçüncü derecede yanıklar oluştu. Olgun’un tedavisi Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’nde devam ediyor.

“Erzurumluyum ben hayatımda böyle soğuk görmedim”
Pasinler’e geldiğin de ayaklarını hissetmediğini belirten Hanifi Olgun, “Perşembe günü aracımızı yükledik, Iğdır Hastanesine ilaçları götürmek için sabah 7’de yola çıktık. Hava soğuktu ama gece olmadığı için o kadar etkili değildi. Iğdır’da yükümüzü boşalttık biraz geç kaldık. Geç saatlere kaldığımız için hava çok soğudu. Erzurumluyum ama ben böyle bir soğuk görmedim. AğrıDoğubayazıt arasında soğuk çok şiddetlendi. Arabanın kaloriferleri dahi kar etmedi. Arabanın camları donmaya başladı. Ayaklarım üşümeye başladı devam ettikçe ayaklarımı hissetmemeye başladım. Kar, buz, sis çok soğuktu. Pasinler’e kadar geldim, orada ayaklarımı hissetmediğimi fark ettim. Arabanın içinde eksi 35 derecede geldim. Eve geldiğimde arabadan inemedim çocuğuma telefon açtım beni eve götür dedim. Botlarımı çıkardığımda ayaklarım şişmişti, sonra ayaklarıma baktım bembeyazdı. Eşime ayaklarımı hissetmediğimi söyledim. Ayaklarım su toplamaya başladı sonra hastaneye geldik. Tedavime başlandı. Pansuman yapılıyor ayaklarıma, ilaç kullanıyorum. Allah kimseyi soğukta bırakması” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Örnek proje için imzalar atıldı
YEREL HABERLER Örnek proje için imzalar atıldı
AK Parti’de kongre heyecanı
YEREL HABERLER AK Parti’de kongre heyecanı
BB Erzurumspor MKE Ankaragücü hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER BB Erzurumspor MKE Ankaragücü hazırlıklarını sürdürdü
Pazarcılar soğuk havada açık alana kurdukları soba ile ısınıyor
YEREL HABERLER Pazarcılar soğuk havada açık alana kurdukları soba ...
Otistik ikiz kayakçılar dünya şampiyonasına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Otistik ikiz kayakçılar dünya şampiyonasına ...
Erzurumlu kamyon şoförünün araçtayken ayakları dondu
YEREL HABERLER Erzurumlu kamyon şoförünün araçtayken ayakları dondu
2020 yılı teknik destek programı 6. dönem sonuçları açıklandı
YEREL HABERLER 2020 yılı teknik destek programı 6. dönem sonuçları ...
Büyükşehir’in kar timleri kırsalda da iş başında
YEREL HABERLER Büyükşehir’in kar timleri kırsalda da iş başında
Palandöken Refah’ın İlçe Başkanı Kızıltaş’tan doğalgaz desteği önerisi
YEREL HABERLER Palandöken Refah’ın İlçe Başkanı Kızıltaş’tan ...
BB Erzurumspor, Elba Rashani’yi transfer etti
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Elba Rashani’yi transfer etti
SGK İl Müdürü Durmuş’tan yapılandırma çağrısı “Bu fırsat kaçırılmamalı”
YEREL HABERLER SGK İl Müdürü Durmuş’tan yapılandırma çağrısı “Bu ...
Pasinler’de spor tesisleri pandemi sonrasına hazır
YEREL HABERLER Pasinler’de spor tesisleri pandemi sonrasına hazır
Üzümbağı mahallesi sakinlerinden Başkan Sekmen’e yatırım teşekkürü
YEREL HABERLER Üzümbağı mahallesi sakinlerinden Başkan Sekmen’e ...
Başkan Sekmen: “Kira indirimleri bir nebze de olsa esnafımızı rahatlatacak”
YEREL HABERLER Başkan Sekmen: “Kira indirimleri bir nebze de olsa ...
Büyükşehir kırsaldaki ulaşım ağına da kalite kazandırdı
YEREL HABERLER Büyükşehir kırsaldaki ulaşım ağına da kalite ...
Erzurum’da soğuktan buzdan duvar oluştu Buz sarkıtları 2 metreyi aştı
YEREL HABERLER Erzurum’da soğuktan buzdan duvar oluştu Buz ...
Forum Erzurum AVM’nin yeni müdürü Hakan Karadan oldu
YEREL HABERLER Forum Erzurum AVM’nin yeni müdürü Hakan Karadan oldu
Erzurumlu offroadcıların kar eğlencesi
YEREL HABERLER Erzurumlu offroadcıların kar eğlencesi
DAP’tan Tercan’a tarım makinası desteği
YEREL HABERLER DAP’tan Tercan’a tarım makinası desteği
Merhum Bilirdönmez’e vefa Aydemir: ‘Bilirdönmez basında dadaş duruşudur’ Kara: ‘Demirdönmez basın tarihimizin Erzurum sayfasıdır’ Türkez: ‘Bilirdönmez Erzurum basınının ufkudur’
YEREL HABERLER Merhum Bilirdönmez’e vefa Aydemir: ‘Bilirdönmez ...
Çat Belediye Başkanı Yaşar gazetecilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Çat Belediye Başkanı Yaşar gazetecilerle bir araya ...
Zabıta ekipleri doğaya kuşlar için yem bıraktı
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri doğaya kuşlar için yem bıraktı
Erzurum eksi 30'u gördü, Doğu buz kesti
YEREL HABERLER Erzurum eksi 30'u gördü, Doğu buz kesti
Oltu Çayındaki Puhu kuşuna kargalar saldırdı
YEREL HABERLER Oltu Çayındaki Puhu kuşuna kargalar saldırdı