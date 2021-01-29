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Erzurum’da 2021 yılı 1. Olağan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

İHA

Erzurum’da 2021 yılı 1. Olağan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün 2021 yılı 1. Olağan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı.
Çalışma ve İş Kurumu Erzurum İl Müdürlüğünün 2021 yılı birinci olağan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker Başkanlığında, Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vekili Abdulkadir Mutlu ve kurul üyelerinin katılımlarıyla Palandöken Kaymakamlığı Toplantı Salonunda yapıldı.
Toplantıya AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu katıldı. Toplantıya telekonferansla katılan AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban konuşmasında Mesleki eğitim merkezleri sayısının artırılması gerektiğini söyledi. Ayrıca ilçelerde açılacak olan merkezlerin bölgesel düşünülmesi gerektiğini söyledi. Erzurum da mesleki eğitim merkezlerinin yetersiz olduğunu da belirten Ban, Mesleki eğitim merkezlerin de hangi branşlar açılacağı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un önemle üzerinde durduğu mesleki eğitim merkezlerinin yaygınlaştırılması için Erzurum ve ilçelerinde nelerin yapılması gerektiğinin bilgilerini paylaştı. Ban, İl İstihdam Ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısında kurul üyelerinin de bu konuları göz önünde bulundurarak konuşulup karara varılması temennileriyle konuşmalarını sonlandırdı.
Kurul toplantısı gündem maddeleri doğrultusunda bir önceki toplantıda alınan kararlar gözden geçirildi. Çalışma ve İş Kurumu Erzurum İl Müdürü Abdulkadir Mutlu 2020 yılı toplam yapılan faaliyetlere yönelik bilgi verdi.
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu gündem maddelerini görüşmek üzere yapılan toplantıda şu faaliyetler konuşuldu:
“2020 yılı toplam 42 Toplum Yararına Programı(TYP) açılmış ve 2.260 kişi faydalanmıştır. 2020 yılında toplam 706 işyeri ile İşbaşı Eğitim Program (İEP) sözleşmesi imzalanmış olup bu eğitimlerden 3.525 kişi faydalanmış ve İşbaşı Eğitim Program (İEP) ve İstihdam Garantili Meslek Edindirme Kurslarından 2.872 katılımcı istihdam edilmiştir. 2020 yılında toplam işsizlik sigortası hizmetlerinden faydalanmak için 10.417 kişi Kuruma başvurmuş, bunlardan 4.650 kişi reddedilmiş olup, hak eden 5.767 kişiye 28.165.222 TL ödeme yapılmıştır. 2020 yılında toplam 37.092 kişiye iş ve meslek danışmanlığı hizmeti , 2.295 işyeri ziyareti ve 16 okulda mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmiştir. 68 grupla toplamda 1.137 kişiyle grup görüşmesi yapılıp 12 iş arama becerileri grup hizmeti ile 236 kişi iş arama becerileri eğitimi verilmiştir. Salgın şartları nedeniyle okul ziyareti kısıtlı yapılmıştır. İş arama beceri ve iş kulübü hizmetleri yıl yarısında online olarak gerçekleştirilmiştir. 2020 yılında toplam kayıtlı işgücü sayısı 61.766 kayıtlı işsiz sayısı 31.838 kişidir. 2020 yılında toplam 559 kişi kamu kurumlarında; 7.065 normal, 4 eski hükümlü 313 engelli olmak üzere toplam 7.382 kişi ise özel sektörde işe yerleştirilmiştir.”

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