130 bin liralık telefon ve bilgisayar çalıp, güvenlik kamerasına karşı birbirlerini kutlamışlar



Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, camını kırarak, içeri girdikleri iş yerinden 130 bin liralık cep telefonu ve bilgisayar çaldıktan sonra güvenlik kamerasına karşı ellerini birleştirip, birbirlerini tebrik eden 2 hırsızlık şüphelisi, gece evlerinde yatarken polis ekiplerince yakalandı.

Olay, salı günü merkez Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. Köksal Gültekin'e ait cep telefonu, bilgisayar ve elektronik malzemeler satılan iş yeri önüne saat 04.00 sıralarında gelen kimliği belirsiz 2 kişi, önce çevreyi kontrol etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerden biri, kapı camını ayaklarıyla kırdıktan sonra içeri girdi. 130 bin lira değerindeki cep telefonu ve bilgisayarları yanlarında getirdikleri poşetlere dolduran 2 şüpheli, daha sonra kameraya karşı ellerini birleştirip, birbirlerini tebrik ederek, dükkandan kaçtı.

Sabah iş yerine gelen Köksal Gültekin'in hırsızlık olayını fark edip, bildirmesiyle olay yerine sevk edilen Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki kameraları ve iş yerindeki güvenlik kameralarının görüntülerini izledi. Şüphelilerin kimliğini ve adresini belirleyen ekipler, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde evlerine baskın yaptı. Hırsızlık şüphelilerini uyurken yakalayan polisler, çalıntı eşyaları da gizledikleri koltuk aralarında buldu. Çok sayıda sabıkası tespit edilen ve isimleri açıklanmayan 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çalıntı eşyalar ise sahibine teslim edildi.

İKİNCİ KEZ SOYULMUŞ

Yeni açtığı iş yerinin 34 ay içinde 2'nci kez soyulduğunu söyleyen Köksal Gültekin, hırsızların kapı camını kırarak, içeri girdiklerini, 130 bin liralık eşyasını çaldıklarını söyledi. Gültekin, polislerin 2 saatte olayı çözdüğünü belirterek, "İş yerimi soyduktan sonra oynamış, el hareketi yapmışlar. Güvenlik kamerasına rağmen oldukça rahat hareket etmişler. Benim iş yerim burada 2'nci kez soyuldu. Şimdi iş yerine elektronik kapı taktıracağım" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2021-01-29 17:22:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.