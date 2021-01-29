BB Erzurumspor kar altında çalıştı

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BB Erzurumspor, 31 Ocak Pazar günü evinde konuk edeceği MKE Ankaragücü hazırlıklarını yoğun kar yağışı altında sürdürdü.

Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde düz koşa yapan mavibeyazlı oyuncular daha sonra ayak tenisi oynadı. Yoğun kar yağışına altında antrenmanı sürdüren oyuncuların moral seviyesinin üst düzeyde olduğu gözlendi.

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