BB Erzurumspor, Yacouba Coulibaly'yi transfer etti

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 26 yaşındaki futbolcu Yacouba Coulibaly’yi kadrosuna kattığını duyurdu.

BB. Erzurumspor 26 yaşındaki sol bek Yacouba Coulibaly ile anlaştığını açıkladı. Mavibeyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Yacouba Coulibaly Erzurumspor’umuza hayırlı olsun” ifadesi kullanıldı.

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